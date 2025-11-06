중국 3개 도시 방문 중 관내 기업 해외 진출 지원 나서

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]조용익 부천시장이 국제교류 확대와 관내 기업의 해외시장 진출 지원에 나섰다.

중국을 방문 중인 조용익 시장은 하얼빈, 웨이하이, 선양시에서 수출상담회를 열고 관내 기업의 중국시장 진출 발판을 마련하고 있다.

특히 이번 방문은 지난 1일 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 이루어진 한·중 정상회담에서 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 양국의 전략적 협력 동반자 관계임을 재확인한 직후 이뤄져 중앙정부의 협력기조와 맞물린 지방정부 차원의 실용외교 실천이라는 점에서 의미가 크다.

조 시장은 지난 2일 하얼빈시 왕흐어성 시장을 만나 자매도시 30주년을 기념하고 교류 활성화 및 경제협력 방안을 논의했다.

양 도시는 국제경제무역상담회, 하얼빈 발레단의 부천복사골예술제 축하공연, 청소년 홈스테이와 청소년 바둑대회 등 경제·문화·청소년 분야에서 활발한 교류를 지속해 왔다.

조 시장은 이날 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 하얼빈무역관과 한중국제혁신창업센터를 방문해 관내 기업의 현지 진출 전략을 논의했다.

지난 3일에는 관내 기업 5곳과 하얼빈시 현지 에이전시 20곳이 참여한 ‘부천시-하얼빈시 기업 수출상담회’에 참석하고 4일에는 웨이하이시를 찾아 쿵판핑 시장과 우호결연 25주년 기념 우호교류 및 협력 강화에 관한 협약을 체결했다.

양 도시는 그동안 경제·문화·청소년·보건 등 다양한 분야에서 교류를 이어왔으며 이번 협약을 계기로 문화·관광 등 시민 체감형 교류를 한층 확대하기로 했다.

지난 5일에 열린 ‘부천시-웨이하이시 기업 수출상담회’에는 관내 기업 5곳과 현지 에이전시 11곳이 참여해 새로운 해외 진출 기회를 도모했다.

조 시장은 이어 웨이하이시 위즈덤밸리 산업단지를 방문해 한국기업이 입주한 국제전자상거래 보세판매센터 운영 사례를 살펴보며 산업 협력 가능성을 타진했다.

조 시장은 6~7일 선양시를 방문해 우호교류의향서를 체결하고 미래 모빌리티 선도 기업 메이싱내비(MXNAVI)를 방문해 AI 기반 교통기술을 벤치마킹할 계획이다.

조 시장은 “이번 방문은 지역 기업이 해외시장에서 실질적 성과를 낼 수 있는 교두보를 마련하기 위한 것”이라며 “부천형 실용외교와 상생협력의 지방외교 모델을 만들어 시민의 이익으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.