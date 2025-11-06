정직·배려·포용 주제로 개최

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 오는 11월 8일 오후 2시 위례호수공원에서 ‘제4회 위례 트리니팅’ 행사를 개최한다.

‘트리니팅(Tree-Knitting)’은 주민들이 직접 짠 뜨개옷을 나무에 입혀 추운 겨울을 함께 나는 활동이다. 2022년부터 이어져 온 위례동의 대표적인 주민 공동체 사업으로 자리 잡았다.

올해는 ‘정직, 배려, 포용’을 주제로 학교 폭력과 차별, 편견으로 상처받은 어린이들의 마음을 위로하고 정직함과 도덕성을 키워가는 메시지를 담았다.

지난 8월부터 약 석 달간 60여 명의 주민 봉사단이 매주 두 시간씩 모여 뜨개 작품을 완성했다. 이들이 만든 다채로운 뜨개옷은 위례호수공원 산책로를 따라 나무 132그루에 설치됐다.

이번 전시에는 그림책 속 장면을 뜨개옷으로 재현한 작품, 달과 별, 클로버 등 포용과 배려의 의미를 담은 디자인, 그리고 젊은 세대의 성장과 도전을 표현한 트리니팅 등 다양한 작품을 감상할 수 있다.

특별히 올해는 가족 단위 참여가 눈에 띈다. 식전 공연에서는 아이와 부모가 함께 동요를 부르고 춤을 추는 무대가 펼쳐진다. ‘어린이 도슨트’로 나선 여섯 가족은 직접 작품을 소개하며 행사의 의미를 나눈다. 참여자 모두가 함께 작품을 둘러보며 나무마다 깃든 이야기를 공유한다.

위례호수공원에 전시된 트리니팅 작품은 2026년 3월 초까지 볼 수 있다.

행사 당일 위례호수공원에서는 ‘북적북적 로스쿨 그림 전시회’도 함께 열린다. 올해 5월부터 10월까지 위례동 어린이 315명이 ‘법’을 주제로 한 동화책을 읽고, ‘법과 정직’의 의미를 그림으로 표현했다. 이 가운데 선정된 48개 작품이 전시되며 아이들 시선으로 담아낸 ‘정직한 마을 만들기’ 메시지가 관람객에게 따뜻한 울림을 전할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “트리니팅은 주민이 직접 참여해 만든 따뜻한 공동체 예술”이라며 “앞으로도 세대가 함께 어우러지는 지역 프로그램을 다양하게 이어가겠다”라고 말했다.