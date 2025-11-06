노동부 “중앙사고수습본부 즉시 구성…압수수색 등 강제수사 착수”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 6일 오후 울산 동서발전 발전소에서 발생한 구조물 붕괴사고와 관련해 현장으로 즉시 이동, 재해자 구조와 철저한 원인 규명을 지시했다.

고용노동부에 따르면 이날 오후 2시경 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 내 구조물이 무너지면서 작업자 여러 명이 매몰됐다.

김 장관은 사고 상황을 보고받은 직후 “재해자 구조에 만전을 기하고, 구조 완료 즉시 사고 원인을 철저히 규명하라”고 지시했다.

노동부는 사고 직후 김영훈 장관을 비롯해 류현철 산업안전보건본부장, 산업안전보건정책실장 등 주요 간부들이 현장으로 출동해 사고 수습을 지휘 중이다.

또한 행정안전부, 기후환경부 등 관계 부처와 협력해 중앙사고수습본부를 조속히 구성, 신속하고 체계적인 사고 수습을 지원하기로 했다.

특히 노동부는 이번 사고의 원인을 철저히 규명하기 위해 압수수색 등 강제수사를 적극 추진하고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 신속하고 엄정하게 수사할 방침이다.

김 장관은 “무엇보다 재해자 구조가 최우선”이라며 “사고 수습 이후에는 안전조치 위반, 불법하도급 등 구조적 원인을 끝까지 추적해 재발을 막겠다”고 강조했다.