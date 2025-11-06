김 여사, 대통령실 초청해 차담회 열어

[헤럴드경제=서영상 기자] 김혜경 여사가 6일 일본에 거주하는 한인 여성들을 만나 차담회를 열고 활동을 격려했다.

김 여사는 이날 재일본대한민국부인회(재일한국부인회) 간부들을 대통령실로 초청해 담소를 나눴다.

연분홍 저고리에 옥색 한복 치마를 입고 현장에 참석한 김 여사는 “지난 8월 도쿄에서의 동포 간담회에 이어 서울에서 다시 뵙게 돼 기쁘다”고 말했다.

그는 “재일한국부인회는 서울올림픽 당시 ‘하루 10엔’ 모금 운동을, 외환위기 때는 ‘1세대 10만엔’ 모금 운동을 펼치며 국가가 어려울 때마다 발 벗고 나서 조국의 든든한 버팀목이 되어주셨다”면서 감사의 뜻을 표했다.

이어 “비록 몸은 떨어져 있으나 마음은 늘 하나였다. 대한민국은 여러분의 헌신과 애정을 오래도록 기억할 것”이라며 “한 사람의 국민으로서 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 강조했다.

김 여사는 또 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련, “정상회의에 참석한 여러 나라 귀빈께서 한복의 아름다움에 감탄하며 아낌없는 찬사를 보내주셨다”고 했다.

그러면서 “조국을 아끼고 사랑하는 여러분과 한복을 입고 마주하게 돼 감회가 새롭다”며 “오늘 이 자리가 재일동포 사회의 밝은 미래를 모색하고 연대와 협력을 한층 더 굳건히 하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 언급했다.

이에 유대영 재일한국부인회 중앙본부회장은 “대통령께서 한일 양국 간 셔틀외교를 재개하는 등 안정적인 한일 관계를 만들어가는 덕분에 부인회 등 재일동포사회가 평온을 되찾고 활발히 활동하고 있다”며 “재일동포 사회의 화합과 한일 간 관계 증진에 도움이 되도록 노력하겠다”고 말했다.