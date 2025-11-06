CJ ENM 3분기 매출 1.2조원, 영업이익 176억원 커머스부문, IP·포트폴리오 확장 덕 외형·수익 동반 성장

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일이 3분기 콘텐츠 IP(지식재산권) 강화, 상품 포트폴리오 확대에 힘입어 외형과 수익이 동반 성장을 이어갔다.

6일 CJ ENM 공시에 따르면 커머스 부문의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 37.5% 증가한 126억원으로 잠정 집계됐다. 매출은 같은 기간 6.5% 신장한 3557억원을 기록했다.

특히 모바일 라이브 커머스 거래액은 전년 동기 대비 62.8% 늘어났다. 차별화된 콘텐츠 기반의 숏츠 커머스 외부 채널 확대 영향이다.

CJ온스타일은 3분기 성장에 대해 “‘기은세의 은세로운 발견’ 등 신규 대형 IP 인기와 인플루언서 협업 전략 강화, 뷰티·건식 등 상품 포트폴리오 확대가 고객 저변 확대에 기여했다”고 설명했다.

CJ온스타일은 4분기에도 ‘컴온스타일’, ‘패션위크’ 등 대형 프로모션을 통해 패션·뷰티·리빙 카테고리의 큐레이션을 강화하고, 연말 성수기 수요에 선제 대응해 수익성을 제고할 계획이다.

라부부 캐릭터로 유명한 ‘팝마트’ 등 트렌디 브랜드와의 협업을 통해 모바일 신규 고객 유입과 체류 시간 확대를 추진하고, 모바일·TV·OTT를 잇는 IP 포트폴리오 확장에 박차를 가한다.

또한 주문 당일 도착하는 빠른 배송 서비스 범위를 모바일 라이브 커머스까지 확대해 보다 빠르고 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 예정이다.

한편 CJ ENM은 연결 기준 3분기 매출과 영업이익으로 각각 1조2456억원, 176억원을 기록했다. 매출은 10.8%, 영업이익은 11.0% 증가한 수치다. 당기순이익은 798억원으로 흑자 전환했다.