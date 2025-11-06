㈜크로스허브, ㈜스튜디오랩 등 수상 부산 기업은 12개로 역대 최다 수상 실적

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 전자제품 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 12개 부산 기업이 ‘CES 최고혁신상·혁신상’을 수상했다고 6일 밝혔다.

최고혁신상은 ㈜크로스허브(대표 김재섭)와 ㈜스튜디오랩(대표 강성훈) 두 기업이 수상했다. 특히 올해는 이 두 기업이 부산 기업 최초로 ‘CES 최고혁신상’을 수상하며 전 세계의 주목을 끌고 있다.

㈜크로스허브는 ‘블록체인 기반 4세대 하이브리드 신원인증(IDBlock)’ 기술로 부산기업의 기술력을 세계시장에 각인시켰다. ㈜스튜디오랩은 지능형 촬영 로봇 ‘젠시 스튜디오(GENCY STUDIO)’로 공간 컴퓨팅(XR & Spatial Computing) 분야에서 기술력과 대중성을 인정받아 CES 3년 연속 수상(최고혁신상 2회·혁신상 1회)이라는 기록을 달성했다.

혁신상을 수상한 기업은 ▷㈜씨아이티(반도체 패키징용 초평단 구리 증착 유리) ▷㈜데이터플레어(선박식별 및 탄소배출 모니터링 플랫폼) ▷㈜투핸즈인터랙티브(LiDAR 센서 활용 증강현실 디지털 체육 플랫폼) ▷㈜샤픈고트(AI, IoT활용 재난안전시스템) ▷㈜비젼테크(누설전류제한 비방수 구조 차단기) ▷㈜허브플렛폼(‘피넛캣’-고양이 식별 인식/지정형 자동 스마트 급식기) ▷㈜파워쿨(‘파워쿨 핸디 2026’-하이브리드형 휴대용 에어컨) ▷㈜뷰런테크놀로지(‘뷰엑스’- LiDAR 소프트웨어 통합개발 플랫폼) ▷㈜모스(올인원 음악 플랫폼) 등 10개 기업이다. 1개 기업은 ‘CES 2026’ 현장에서 발표될 예정이다.

이번 성과는 시가 2021년부터 추진해 온 중소기업 지원과 기술개발을 위한 지속적인 노력의 결실로 역대 최다 수상 실적이다. ‘CES 2025’에서는 7개 기업, ‘CES 2024’는 1개 기업, ‘CES 2023’는 1개 기업이 수상한 바 있다.

CES는 기존에 없던 혁신적인 기술의 개발 여부와 그 기술을 실제로 구현할 수 있는 가능성을 중요한 심사 기준으로 삼고 있다.

시는 ▷글로벌 전략 설명회 ▷기업 맞춤형 1:1 컨설팅 ▷영문 홍보 영상 제작 지원 등 기업별 특성에 맞춘 전략적 지원을 이어왔으며, 올해는 바이어 매칭 프로그램을 신설해 혁신상 수상이 실제 해외 진출 성과로 이어질 수 있도록 지원체계를 강화했다.

특히 ㈜크로스허브와 ㈜스튜디오랩의 최고혁신상 수상은 블록체인 및 로봇산업 육성을 위해 시가 꾸준히 추진해 온 자체 사업의 결실이라는 점에서 의미가 크다.

㈜크로스허브는 지난해 5월에 설립된 블록체인 기반 차세대 신원인증 및 글로벌 결제 설루션 기업으로 빠른 성장세를 보이며 핀테크 시장의 차세대 주자로 주목받고 있다.

㈜스튜디오랩은 시와 한국로봇융합연구원이 협력해 ㈜스튜디오랩 부산 연구사무실을 유치하고 2024년 실증사업 ‘젠시 스튜디오(GENCY STUDIO)’를 부산역에서 수행한 바 있다.

시는 내년 1월 개최 예정인 ‘CES 2026’에서 역대 최대 규모인 30개 부스를 확보했으며 부산기업 28개사의 전시회 참가를 지원할 예정이다. 부산기술창업투자원 등 시 출연기관과 부산대와 경성대 등 지역대학이 미래 첨단산업 분야 중소·창업 기업의 ‘CES 2026’ 참가 등을 위해 다양한 지원 사업을 추진하고 있다.

박형준 시장은 “인공 지능(AI) 기술이 산업 전반의 혁신을 이끌고 있는 지금 부산 기업이 세계 무대에서 그 기술력과 창의성을 인정받은 것은 매우 뜻깊은 일이다”며 “우리시는 앞으로도 AI와 첨단기술을 기반으로 한 산업 생태계를 강화해 부산기업이 대한민국을 넘어 세계 무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.