연말정산 시즌 맞아 연금저축펀드 신규 혜택 강화 순입금액 따라 이마트 상품권 차등 지급

[헤럴드경제=경예은 기자] NH투자증권은 올해 연말정산 시즌을 맞아 고객의 안정적 노후 준비를 지원하기 위해 ‘연금투자 더하기, 나의 내일 더하기 시즌 4’ 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH투자증권 고객이라면 누구나 참여 가능하며 참여 기간은 다음달 31일까지다.

이벤트 기간 내 NH투자증권에서 연금저축펀드 계좌를 최초로 개설한 고객에게는 이마트 모바일 상품권 5000원을 제공하며, 해당 계좌로 10만원 이상 입금 시 추가 1만원을 지급한다.

또한 연금저축계좌로 순입금 혹은 타사 계좌에서 이전시 금액에 따라 구간별 최대 150만원 상당의 이마트 모바일 상품권을 제공한다. 특히 지난 시즌 대비 타 증권사, 은행, 보험사에서 1000만원 이상 이전한 고객의 경우 순입금 금액을 2배로 인정해준다.

이마트 모바일 상품권은 ▷200만~500만원 미만 5000원 ▷500만~1000만원 미만 1만원 ▷1000만~3000만원 미만 2만원 ▷3000만~5000만원 미만 5만원 ▷5000만~1억원 미만 10만원 ▷1억~3억원 미만 30만원 ▷3억~5억원 미만 80만원 ▷5억원 이상 150만원으로, 순입금 금액에 따라 차등 지급된다.

강민훈 NH투자증권 디지털사업부 강민훈 대표는 “연금저축펀드는 단순한 절세 수단을 넘어, 고객의 장기적인 노후 준비를 위한 핵심 투자 수단”이라며 “이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 연금투자에 쉽게 접근하고, 꾸준히 자산을 쌓아 나갈 수 있도록 다양한 투자 혜택을 제공하겠다”고 밝혔다.