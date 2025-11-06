IRP 수수료 면제 대상 5000만원까지 확대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 운용관리 기준 퇴직연금 적립금이 50조1985억원을 기록하며 은행권 최초로 50조원을 돌파했다고 6일 밝혔다.

신한은행은 고객의 생애주기를 고려한 연금관리 모델을 바탕으로 DB(확정급여형) 고객의 DC(확정기여형) 전환과 IRP(개인형퇴직연금)로 이어지는 운용 체계를 구축해 왔다. 이를 통해 DB·DC·IRP 전 영역에서 고른 성과를 이어가고 있다. 지난 3분기 기준 IRP 적립금 부문 전 업권 1위를 달성했다.

특히 올해 신한은행 퇴직연금 ETF(상장지수편드) 적립금은 지난해보다 244% 증가했다. 고객들의 투자형 상품 수요 증가에 적극 대응해 ETF·TDF(타겟데이트펀드) 상품 공급을 지속 확대한 결과라고 신한은행은 강조했다. 현재 신한은행은 216개의 ETF 상품군을 운용 중이다.

장기수익률도 업권 최고 수준을 유지하고 있다고 신한은행은 강조했다. 금융감독원 통합연금포털 공시 기준 지난 3분기 원리금 비보장형 10년 수익률은 DB·DC·IRP 모두 시중은행 중 1위를 기록했다.

신한은행은 고객 성원에 보답하기 위해 IRP 수수료 면제 대상을 확대한다. 비대면 채널을 통해 계좌를 개설하고 퇴직금을 1억원 이상 입금한 고객에게 제공하던 운용·자산관리 수수료 면제 혜택을 오는 14일부터 적립금 5000만원 이상 입금 고객으로 확대 적용한다. 5000만원 이상을 신한은행 IRP에 보유한 고객은 퇴직금에 대해 IRP 수수료를 전액 면제받는다.

신한은행 관계자는 “고객 중심의 연금 자산관리 체계와 디지털 혁신이 적립금 50조원 돌파의 원동력이 됐다”며 “앞으로도 평생 든든한 연금 메이트(동료)로서 고객이 믿고 맡길 수 있는 연금전문은행의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.