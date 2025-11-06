- 기술 안보 겨냥한 무차별 영입 시도

[헤럴드경제=구본혁 기자] 중국이 ‘천인계획(千人計劃)’을 변형한 형태로 국내 과학기술 정부출연연구기관 연구원들까지 무차별 영입을 시도한 사실이 확인됐다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 최수진 의원이 국가과학기술연구회(NST) 및 산하 출연연으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 초 출연연 연구자 수백 명이 천인계획 관련 메일을 받은 것으로 확인됐다.

이는 지난 1월 KAIST 교수 149명이 동일한 포섭 메일을 받은 사실이 드러난 데 이어, 중국의 기술 포섭이 대학을 넘어 출연연까지 확산된 정황으로 판단된다.

기술 유출 등 국내 대학 연구자들을 대상으로 한 천인계획 관련 문제가 불거지자, 국가정보원은 지난해 1월 출연연에 전수조사를 요청했다.

그 결과, 한국기초과학지원연구원(KBSI) 226건, 한국재료연구원(KIMS) 188건, 한국과학기술정보연구원(KISTI) 127건, 국가독성과학연구소(KIT) 114건 등 기관별로 수백 통의 포섭 메일이 발송된 사실이 확인됐다.

출연연마다 메일 시스템이 다르고 개인정보 문제 등을 우려해 일부 출연연만 조사가 이뤄졌으며, 전체 출연연에 실제로 전송된 규모는 더 클 것으로 추정된다.

메일은 대부분 ‘중국의 뛰어난 과학자 펀드 초청’ 등 제목으로 발송됐으며, 1000fb.com, 1000help.tech, 1000talent.online 등 ‘천인계획’을 연상시키는 도메인이 다수 사용됐다.

관련 메일의 대부분은 스팸차단 시스템을 통해 자동 차단됐지만, 일부 출연연 연구자들은 메일에 노출되거나 직접 열람한 것으로 나타났다.

이후 출연연들이 도메인 차단 등 조치를 시행하자, 차단이 강화된 뒤에는 중국 측이 단체 메일 대신 최근 ‘Foreign Expert Project’, ‘Qiming’, ‘China Talent Innovation Hub’, ‘111 Project’ 등 명칭을 바꾼 개별 접근 방식으로 전략을 전환한 것으로 확인됐다.

이처럼 실제로 ‘외국인 전문가 프로젝트’ 등 출장·협력 명목의 프로그램을 통해 국내 연구자에게 접근하는 사례가 이어지고 있다.

이에 대해 국가정보원은 “천인계획은 단순한 인재 유치가 아니라, 해외 핵심 기술을 확보하기 위한 국가 차원의 전략적 포섭 공정”이라고 판단하고 있다.

과학기술계에 따르면, 최근 천인계획은 연구자를 반복적으로 초청해 접점을 넓히고 친밀도를 높이는 방식으로 진화하고 있다는 설명이다.

최수진 의원이 NST로부터 받은 최근 5년간 출연연 임직원 중국 출장 내역에 따르면, 이 기간 학회 참석 등으로 10회 이상 중국을 방문한 연구자가 27명, 15회 이상 방문한 연구자가 2명으로 나타났다. 학회 참석 등 명목이지만, 빈번한 대면 접촉이 포섭의 통로로 활용될 가능성이 제기된다.

이처럼 기술 유출 시도가 갈수록 정교해지는 만큼, 기술패권 경쟁 속에서 한국도 특단의 대응책이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

최수진 의원은 “출연연까지 노린 중국의 기술 포섭 시도는 명백한 기술 안보 위협”이라며 “국가 핵심 기술이 해외로 새 나가지 않도록 정부와 연구기관 모두가 경각심을 가지고 대응 체계를 재정비해야 한다”고 말했다.