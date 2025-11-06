3분기 매출 122%·영업이익 253%↑

[헤럴드경제=전새날 기자] 에이피알은 6일 잠정 실적 공시를 통해 2025년도 3분기 연결 기준 매출 3859억원, 영업이익 961억원을 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 122%, 253%가 증가한 수치로, 다시 한번 분기 기준 역대 최고 실적을 경신했다.

에이피알은 3분기부터 본격화된 미국발 관세 영향에도 24.9%의 영업이익률을 기록하며 견조한 수익성을 보였다. 올해 3개 분기 연속 시장 기대치를 넘어서는 실적 성장세를 유지했다.

이번 분기 실적에 힘입어 에이피알은 연초 제시했던 목표인 ‘매출 1조원’ 달성을 사실상 확정 지었다. 연결 기준 2025년 3분기 누적 매출은 9797억원으로, 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 2352억원으로, 창사 이래 최초로 영업이익 2000억원 고지를 돌파했다.

에이피알은 이미 상반기 기준 2024년 연간 영업이익(1227억원)을 넘어섰다. 이후 4분기 실적에 따라 최종 기록이 결정될 예정이다.

사업 부문별로는 화장품 및 뷰티 부문의 고성장세가 분기 전체 실적을 견인했다. 전 세계적인 K-뷰티의 인기에 힘입어 해당 부문 3분기 매출은 2723억원에 달했다. 2개 분기 연속 전년 동기 대비 3배 성장이라는 기록을 세우기도 했다.

‘메디큐브’는 기존의 베스트셀러인 ‘제로모공패드’에 더해 다양한 라인의 여러 제품이 글로벌 시장에 안착했다. 특히 글로벌 누적 판매량 1500만 개를 넘어선 PDRN 라인의 다양한 제품은 미국을 비롯해 국내와 세계 각지에서 매출을 끌어올렸다.

뷰티 디바이스 부문도 3분기까지 매출액 1031억원을 기록하며 전년 대비 39% 성장했다. 2025년 9월을 기준 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스는 글로벌 누적 판매 500만대를 넘어섰다. 절반 이상이 해외에서 팔렸다. 미국의 울타(ULTA) 뷰티 등 해외 판매처도 확대 중이다. ‘부스터 진동 클렌저’와 ‘하이 포커스 샷 플러스’ 등 신제품으로 성장세가 유지될 것으로 전망된다.

특히 해외 매출은 전년 동기 대비 210% 성장하며 분기 최초로 3000억원을 돌파했다. 전체 매출에서 차지하는 비중 역시 80%로 확대됐다. 전체 매출의 39%를 차지한 미국은 아마존 ‘프라임 데이(Prime Day)’ 흥행과 판매처 확장이 이어지며 단일 국가 최초로 분기 매출 1500억원을 돌파했다.

일본에서는 메디큐브가 3분기 큐텐 ‘메가와리’ 프로모션 뷰티 카테고리 1위를 차지하는 등의 성과를 냈다. 유럽을 비롯한 신흥 지역의 수요까지 증가하며 기타 지역 매출은 전년 대비 약 4배 성장했다. 4분기에 대한 기대감도 크다. 4분기는 블랙프라이데이를 비롯해 연말 특수 기간이 붙어 있어 최대 성수기로 꼽힌다.

에이피알 관계자는 “글로벌 소비자들의 뜨거운 지지와 함께 화장품 매출이 대폭 상승하며 2025년 3분기 호실적을 기록할 수 있었다”며 “앞으로 올해 남은 4분기 매출 극대화를 위해 국내외 모두에서 최선을 다할 것”이라고 말했다.