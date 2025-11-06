“23일 전당대회 당대표 후보로 출마”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 6일 “저는 오늘 오후 비대위원장을 사퇴한다. 당 대표직에 출마하기 위함이다”라고 밝혔다.

조 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 “더 좋은 모습으로 인사드리겠다”며 이같이 말했다.

조 위원장은 “비대위원장으로 참석하는 마지막 공식 자리에서 비대위원님들께 깊이 감사하단 말씀 올리고 싶다”며 “당이 어려운 상황에 처했을 때 비대위에 참여해주셨고, 혁신당의 혁신과 통합을 위해 진심을 다해주셨다. 그리고 전국을도는 당원간담회에서 많은 비판과 조언을 주신 당원 여러분께도 깊은 감사를 드린다”고 했다.

그는 “비대위를 통해 중요한 사실을 깨달았다”며 “자기성찰과 상호존중이 있을 때 비로소 공동체가 하나가 될 수 있다는 점이다. 또 그것이 국민의 신뢰를 회복하는 느리지만 가장 빠른 길이라는 점”이라고 강조했다.

이어 “저는 오늘 비대위원장을 내려놓지만 남은 뉴파티비전도 잘 마무리해주시길 부탁드린다”며 “혁신은 끊임없는 이어달리기다. 비대위가 만든 혁신안을 23일 선출되는 차기 지도부가 수용해 당 혁신을 위해 계속 이어달릴 것이라 믿는다”고 했다.

조 위원장은 “당대표 출마선언은 별도의 자리에서 하겠다”고 덧붙였다.

회의를 마친 뒤 혁신당 공보국은 공지를 통해 “조 위원장은 23일 열리는 전국당원대회에 당대표 후보로 출마하기 위해 11월 6일부로 비대위원장직을 사퇴할 예정”이라고 알렸다.