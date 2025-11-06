삼성 ‘양자보안 칩’·LG ‘올레드 TV’ 최고혁신상 두산로보틱스도 AI 기반 로봇 솔루션으로 수상

[헤럴드경제=김현일·양대근 기자] 삼성과 LG 등 국내 주요 기업들이 세계 최대 전자 전시회 CES 2026을 앞두고 혁신 제품과 서비스로 ‘CES 혁신상’을 대거 수상했다. 이번에 수상한 제품들은 내년 1월 일부터 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 공개된다.

6일 업계에 따르면 삼성전자는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개의 CES 혁신상을 받았다.

반도체 부문의 양자보안 칩 ‘S3SSE2A’은 사이버보안 분야 최고혁신상과 임베디드 기술 분야 혁신상 등 2관왕에 올랐다. ‘S3SSE2A’는 업계 최초로 하드웨어 양자내성암호(PQC)를 탑재한 보안 칩이다. 데이터를 안전하게 보호해 양자컴퓨팅 시대에 최적화된 설루션으로 꼽힌다.

삼성전자는 영상디스플레이 부문에서도 최고혁신상 2개를 수상했으며 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시 XR’과 ‘갤럭시 Z 폴드7’, ‘갤럭시 워치8’도 혁신상을 받았다. 생활가전 부문에서는 ‘냉장고 오토 오픈 도어’ 기능을 비롯해 2026년형 가전 신제품과 기술로 4개의 혁신상을 받았다.

삼성SDI의 초고출력 원통형 배터리 ‘SDI 25U-Power’는 건설·산업 기술 분야에서 최고혁신상에 선정됐다. SDI 25U-Power는 출력을 2배 향상시켜 기존 배터리 무게의 절반으로 동일한 출력을 내는 초고출력 18650 원통형 배터리(지름 18㎜, 높이 65㎜)다. 주로 전동공구에 탑재돼 사용자 편의를 개선하고 작업 효율 향상에 기여한다.

LG전자는 세계 최초의 투명∙무선 TV ‘LG 시그니처 올레드 T’로 최고혁신상을 받았다. 이로써 LG 올레드 TV는 2023년부터 4년 연속 최고혁신상 수상 기록을 이어갔다.

독자 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)는 2년 연속 사이버보안 분야에서 혁신상을 수상했으며 이번에 인공지능 분야에서도 혁신상을 추가하며 2관왕에 올랐다. 이밖에 마이크로 RGB 기술을 적용한 프리미엄 LCD TV와 빌트인 로봇청소기 ‘히든 스테이션’, 이동식 스크린 ‘LG 스탠바이미 2’ 등 총 18개의 제품이 혁신상을 받았다.

LG에너지솔루션은 첨단 모빌리티 부문에서 배터리 수명 향상 기술인 ‘Better.Re(배터.리) 솔루션’으로 혁신상을 수상했다. 배터리 기업이 순수 소프트웨어 기술로 CES 혁신상을 받은 것은 이번이 처음이다.

이 솔루션은 LG에너지솔루션이 자체 개발한 배터리 수명예측 알고리즘과 약 12억㎞에 달하는 실제 주행 데이터 등을 토대로 개발된 배터리 수명 향상 기술이다.

LG이노텍은 차량용 ‘초슬림 픽셀 라이팅 모듈’ 신제품으로 CES 혁신상을 수상했다. 기존 차량 조명 모듈은 LED에 플라스틱으로 된 렌즈나 반사용 광학 부품을 내장해 무겁고 부피가 컸으나 LG이노텍은 업계 최초로 흰색 실리콘 소재를 사용한 반사용 광학 부품을 독자 개발해 이러한 문제를 해결했다.

해당 부품을 적용한 ‘초슬림 픽셀 라이팅 모듈’의 두께는 3㎜로, 기존 제품 대비 71% 얇아졌다. 무게도 크게 줄었다. 반면, 광효율은 기존 대비 30% 향상됐다.

두산로보틱스는 AI 기반 로봇 솔루션 ‘스캔앤고(Scan & Go)’로 AI 분야 최고혁신상과 로봇공학 분야 혁신상을 수상했다. ‘스캔앤고’는 로봇팔과 자율이동로봇(AMR)이 결합된 플랫폼에 물리정보 기반 AI와 첨단 3D 비전을 적용했다. 터빈 블레이드, 항공기 동체, 건물 외벽 등 대형 복합 구조물의 표면을 스캔해 최적의 작업 경로를 생성한 후 검사, 샌딩, 그라인딩 등의 작업을 수행할 수 있다.