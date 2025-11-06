[헤럴드경제=김성훈 기자] 멕시코 첫 여성 대통령인 클라우디아 셰인바움 대통령이 길에서 남성 취객에 의해 성추행을 당했다.

멕시코 현지 SNS에 공개된 동영상에 따르면, 셰인바움 대통령이 지난 4일 길을 걷고 있는데 한 남성이 뒤에서 접근해 손을 뻗어 대통령 목덜미에 입을 가져다 대고 상체 부위를 손으로 만졌다.

경호원으로 보이는 남성이 급하게 남성을 제지했다. 대통령은 미소를 유지한 채 다소 놀란 자세로 남성의 얼굴을 바라보더니, 주변에 “걱정하지 말라”는 취지로 말했다.

셰인바움 대통령은 이튿날 정례 기자회견에서 “어제 대통령궁에서 교육부 청사로 걸어가던 중 누군가 제게 가까이 다가오는 것을 느꼈는데, 완전히 취한 상태였음을 감지했다”면서 “그는 (제게) 범죄를 저질렀고, 모두를 위해 저는 해당 남성에 대한 고소장을 제출했다”고 말했다.

셰인바움 대통령은 “이것은 멕시코 여성으로서 겪은 일이며, 저는 대통령 당선 전 학생이었을 때에도 이런 일을 경험했다”면서 “제가 고소하지 않으면 모든 멕시코 여성이 어떤 처지에 놓이겠는가?”라고 말했다.

클라라 브루가다(여) 멕시코시티 시장도 성명을 내 “대통령께서는 당선 직후 모든 여성이 ‘도달’했다고 강조했는데, 이는 여성이라는 용어가 두려움이라는 말과 동의어가 아닌 나라를 꿈꾸는 이들과 함께 (일정한 수준의 성평등과 여성권익에) 도달했다는 뜻”이라면서 “여성혐오가 관행 속에 가려져 지속되는 것을 용납하지 않겠다는 약속”이라고 밝혔다. 이어 “한 명에게 손을 대는 건 모두에게 손을 대는 것”이라며 “성추행 피의자는 이미 체포됐으며, 법에 정해진 절차에 따라 처리될 것임을 알려 드린다”고 덧붙였다.

현지에서는 대통령 경호 체계에 대한 의문이 제기되는 한편, 더 강경한 치안 정책이 필요하다는 지적도 나오고 있다.