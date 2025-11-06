트럼프 “핵무기 시험 재개” 선언 이후 첫 ICBM 발사 “러시아에 사전 통보…‘핵폭발 시험’ 아닌 시스템 점검”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국이 5일(현지시간) 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘미니트맨3(Minuteman III)’ 를 시험 발사했다.

미 공군은 이날 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 탄두를 장착하지 않은 미니트맨3를 발사했다고 밝혔다.

기지는 이번 시험이 미국 ICBM 시스템의 지속적인 신뢰성, 작전 준비 태세, 정확성을 평가하기 위함이었으며, 미니트맨3의 재진입 비행체는 약 4천200마일(6천759km)을 날아 마셜제도의 로널드 레이건 탄도미사일방어 시험장에 떨어졌다고 소개했다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁(대통령실) 대변인은 자국 매체 인테르팍스에 미 측이 시험발사 계획을 사전에 통보해왔다고 밝혔다.

사거리 9천600㎞에 이르는 미니트맨3는 핵탄두를 장착할 수 있는 미국의 전략 무기체계다.

이번 시험 발사 이전에 알려진 근래의 미니트맨3 시험발사는 바이든 행정부 때인 2023년 11월에 있었다. 당시 발사는 ‘이상’이 발생함으로써 중단됐다고 발표됐는데, 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 비행 중 이상이 발생해 폭발했다고 보도한 바 있다.

이번 시험발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(한국시간) 미중정상회담(부산) 직전 사회관계망서비스(SNS)를 통해, 미국도 핵무기 시험을 재개하겠다고 밝힌 뒤 이뤄진 테스트였다는 점에서 관심을 모은다.

미니트맨3와 같은 ICBM은 전략 폭격기, 핵잠수함과 더불어 미국의 3대 핵무기 투발 수단으로, 미국 핵 억제력의 핵심 축 중 하나라는 점에서 이번 시험 발사는 ‘광의의 핵무기 테스트’로 간주할 여지가 있다. 그러나 트럼프 대통령의 ‘핵무기 시험 재개’ 언급 때 많은 사람이 연상한 ‘핵무기 폭발 시험’과는 차원이 다르다.

관측통들은 트럼프 대통령의 ‘핵무기 시험 재개’ 발언을 미국이 북한이 해온 지하 핵실험과 같은 물리적인 핵무기 폭발 테스트를 수십 년 만에 재개할 가능성을 시사한 것으로 해석했고, 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 지난 2일 핵폭발이 없는 시스템 테스트를 추진하고 있다고 설명한 바 있다.