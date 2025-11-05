[헤럴드경제=이명수 기자] 백지원 전 국민의힘 대변인이 SBS ‘그것이 알고 싶다’ 로부터 ‘뇌를 실험하고 싶다’는 취지의 연락을 받았다며 분노했다.

백 전 대변인은 5일 자신의 페이스북에 ‘지지자분들께 알려드립니다’라는 제목의 글을 올려 “최근 SBS 그것이 알고 싶다 측으로부터 뇌를 실험하고 싶다는 취지의 연락을 받았다”며 “범죄를 다루는 방송에서 저를 분석의 대상으로 삼으려 드는 ‘예의를 가장한 무례한 시선’에 대해 깊은 불쾌감을 느꼈다”고 했다.

이어 “좌 편향된 기성 방송의 전체주의적 핍박에는 이미 익숙하지만, 실험실 원숭이를 만들겠다는 그 떳떳함에 역겨운 감정이 치밀었다”며 “우파를 지지하는 지극히 정상적인 다수의 국민을 대하는 그들의 태도란 병균 취급하듯 차별적일 뿐만 아니라 이토록 폭력적인 것”이라고 했다.

또 “독특한 정신 상태를 가진 정치인에 대한 연구를 원한다면 가령 전과 4범 이재명을 비롯한 이 정부의 전과자 출신 국무위원들과 알 수 없는 행보를 일삼는 최민희, 박찬대, 서영교, 용혜인, 최혁진 등 국민이 납득 불가능한 범위에 있는 인물의 뇌를 실험하는 것이 앞으로의 범죄자 분석에 큰 도움이 되지 않을까 생각한다”고 했다.

그러면서 “범죄를 다루는 방송에서, 수많은 또래의 지지를 받고 있는 계파 없고 뒷배 없는 떳떳한 청년 정치인을 두고, 범죄자 보듯 대상화하려는 시도에 대해 매우 불쾌하게 생각한다”며 “감히 우리의 목소리를 왜곡하고 폄훼하며 그들의 프레임에 가두려는 기득권의 폭력적인 시선에, 앞으로도 언제나 당당하게 맞서겠다”고 밝혔다.