행안부, 조직개편안 발표 자치혁신실·사회연대경제국 신설해 주민자치 활성화

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부가 공공부문의 인공지능 전환(AX)을 총괄할 조직인 인공지능(AI)정부실을 신설한다. 자치혁신실과 사회연대경제국을 신설해 지역공동체를 회복하고, 참여혁신국 개편과 국민참여정책과 신설을 통해 국민주권정부의 기틀을 마련한다는 계획이다.

행정안전부는 5일 정부서울청사에서 이런 내용을 담은 조직개편안을 발표했다.

개편안에 따르면 기존에 전자정부 정책을 총괄해 온 디지털정부혁신실은 폐지하고 AI정부실이 신설된다. AI정부실은 인공지능정부정책국과 서비스국, 기반국 등 3개국으로 구성된다.

국가정보자원관리원 화재 사태에 대응해 온 디지털정부혁신실의 명칭을 바꿔 전면 쇄신에 나서는 한편, 정책 기능을 기존 디지털정부에서 AI정부에 초점을 맞춘 것으로 풀이된다.

윤호중 행안부 장관은 이날 조직개편안을 발표하면서 “AI정부실을 설치해 공공부문 AX 동력을 확보하겠다”라고 배경을 설명했다.

주민자치 활성화와 사회연대경제 구축, 지역공동체 회복을 위해 자치혁신실과 사회연대경제국도 신설된다.

기존 균형발전지원국은 균형발전국으로 개편되며, 국 아래에 기본사회정책과가 신설된다. 기본사회정책과는 지역소멸위기를 극복하고 국민의 기본적인 삶 보장을 위한 정부 역할을 주도하게 된다.

정부혁신국은 참여혁신국으로 명패를 바꿔 달고, 신설되는 국민참여정책과를 중심으로 국민주권 정부 관련 정책을 시행할 계획이다.

윤 장관은 “이번 개편의 핵심은 ‘핵심과제 중심’으로 조직을 개편하고, 역량을 결집해 국민께서 체감할 수 있는 성과를 신속하게 창출하는 실행체계를 구축하는 것”이라고 설명했다.

행안부는 6일 조직개편안에 대한 입법예고에 들어간다. 계획된 일정대로 법령 개정작업이 추진될 경우 기존 ‘1차관보·6실·1대변인·27국·관’ 체계에서 ‘7실·1대변인·28국·관’ 체계로 이달 말 전환된다.