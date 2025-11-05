“코엔자임Q10 등 8중 기능성 원료 함유”

조아제약이 8중 기능성 건강기능식품 ‘혈당 혈압 콜레스테롤 트리플Q’(사진)를 새로 내놓았다.

이는 하루 1알로 혈당, 혈압, 콜레스테롤 등 다양한 건강요소를 함께 관리할 수 있도록 설계된 혈중관리 제품이다. 기능성 원료로 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있는 바나바잎추출물, 고혈압 감소에 도움을 줄 수 있는 코엔자임Q10, 혈중콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 홍국 등이 함유됐다.

또 정상적 엽산대사에 필요한 비타민B12, 뼈의 형성과 유지에 필요한 비타민D, 항산화작용을 해 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요한 비타민E, 정상적인 면역기능과 세포분열에 필요한 아연, 체내 탄수화물·지방·단백질 대사에 관여하는 크롬도 담겼다. 이밖에 혈당조절과 콜레스테롤 저하효과로 주목받는 베르베린(매자나무열매 추출물)을 부원료로 함유됐다.

회사 측은 “작은 캡슐 크기로 목 넘김이 편하고, 식물성 피막을 적용해 알레르기를 유발하는 동물성분 걱정 없이 섭취할 수 있다”고 했다.