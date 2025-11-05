[헤럴드경제=서정은 기자] 대한건축사협회는 대한민국 건축자재 기술의 현주소와 건축문화의 흐름을 파악할 수 있는 한국건축산업대전 2025(KAFF 2025) 개막식이 서울 코엑스에서 개최됐다고 5일 밝혔다.

대한건축사협회에 따르면 이날부터 오는 7일까지 진행되는 이번 행사는 ‘응답(RESPOND)’을 주제로 열린다. 건축사를 비롯한 건축계, 일반인들 모두가 ‘건축의 응답’이라는 공통된 연결고리를 통해 만남을 갖는다는 의미를 담았다고 협회 측은 전했다.

한국건축산업대전은 2006년 시작해 올해로 20회를 맞는 국내 유일의 건축전문 전시회이다. 작년부터는 ‘한국건축산업대전 포럼(KAFF FORUM)을 통해 건축의 희망적인 미래를 바라보며 새로운 트렌드 제시와 지식을 공유하는 자리도 마련하고 있다.

대한건축사협회는 “올해 전시회는 건축설계중심의 기업향(B2B)·정부향(B2G) 건축전문전시회로 운영하되, 일반참관객의 방문을 고려해 건축과 건축사에 대한 관심과 흥미를 유발할 수 있는 콘텐츠도 다수 마련된다”며 “새롭게 오픈된 KAFF 앱 가입 및 전시장 내 미션 수행 시 증정하는 경품행사 이벤트도 준비 중”이라고 말했다.