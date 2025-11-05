법조계 출신 노동법 권위자, 5일 공식 취임 “정부, 경사노위 협의 결과 존중해야 존재 의미” “사회적 대화는 낯설고 험해도 함께 가야 멀리 간다”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김지형 신임 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 5일 공식 취임하며 “경사노위를 완전한 회의체로 복원해 공동체 이익을 위한 집단지성의 위원회로 만들겠다”고 밝혔다.

“경사노위, 자율적이고 독립적인 협의체로 복원”

김 위원장은 이날 오전 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 열린 취임식에서 “법률가이기 전에 지속가능한 공동체를 바라는 시민으로서, 사회적 갈등 조정 등 그간의 경험을 바탕으로 경제·사회·노동 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 “우리 사회가 마주한 문제는 복합적이고 다층적이며 그 어느 하나도 쉬운 과제가 아니다”라며 “문제 해결의 출발점은 경사노위가 완전한 회의체로 재가동되는 것”이라고 강조했다.

김 위원장은 특히 “경사노위는 자율적이고 독립적인 협의체로 자리매김해야 한다”며 “정부가 경사노위의 협의 결과를 존중하고 정책에 반영할 때 존재의 이유가 있다”고 밝혔다.

“공동체 이익 위한 집단지성 발휘해야”

그는 또 노사정 각 주체에게 “각자의 권익 보호를 넘어 공동체 전체의 이익을 위한 해법을 모색해달라”고 당부했다. 이어 “사회적 대화의 길이 험하더라도 끊임없는 소통을 통해 함께 가야 멀리 갈 수 있다”며, “민주주의적 참여 그 자체가 목적임을 잊지 말고 경사노위를 통해 협력의 가치를 확산하겠다”고 덧붙였다.

김지형 위원장은 서울고등법원 부장판사와 대법관을 지낸 정통 법조인으로, 노동법 분야 최고 권위자로 꼽힌다. 대법관 퇴임 후에는 신고리 5·6호기 공론화위원회 위원장 등을 맡아 사회적 갈등 조정 역할을 수행했다.

법조적 전문성과 사회적 합의 경험을 겸비한 그는 “공정하고 균형 잡힌 사회적 대화를 이끌 적임자”로 평가받고 있다. 김 위원장의 임기는 2년이며, 연임이 가능하다.