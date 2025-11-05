[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 ‘2026년도 장애인일자리사업’을 대폭 확대 추진한다고 5일 밝혔다.

구는 참여자를 직접 선발하는 전일제(주 40시간) 50명과 시간제(주 20시간) 27명을 비롯해, 민간 수행기관을 통해 선발하는 복지·특화형 일자리까지 총 187명의 참여자를 모집한다. 이는 민선 8기 초인 2022년 대비 참여 인원 77명에서 두 배가까이 증가한 수치다. 예산 역시 12억원에서 29억원으로 크게 늘어났다.

구는 18일까지 각 동주민센터를 통해 참여자를 모집한다. 면접심사를 거쳐 최종 선발된 인원은 동주민센터, 일자리 카페, 구립도서관, 복지관 등에서 행정 도우미, 카페 바리스타, 사서 보조, 복지서비스 지원 업무 등을 담당한다.

또한 구는 사업 참여 이후에도 장애인의 일자리가 이어질 수 있도록 직업 상담과 직업 재활 사업을 연계할 예정이다.

이수희 강동구청장은 “이번 사업은 민선 8기 약속사업으로, 장애인의 자립을 위한 가장 중요한 과제인 ‘안정적인 일자리 제공’에 중점을 두고 있다”라며, “장애인분들이 새로운 도전을 시작하고 당당하게 자신의 삶을 펼쳐나가길 진심으로 응원하며, 앞으로도 일자리 기회를 넓혀 지역사회 안에서 함께 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”라고 말했다.