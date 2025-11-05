1999년 설립 후 장학금 184억원 지원 지역·제복 공무원 자녀 등 폭넓은 후원

[헤럴드경제=정주원 기자] 학생들의 꿈과 희망을 응원하는 호반장학재단의 활동이 27년째 이어지며 누적 장학생 1만명을 달성했다.

호반그룹은 그룹의 사회공헌 재단인 호반장학재단이 지난 1999년 설립 이후 미래 인재 육성을 위해 장학금 총 184억원을 지급했다고 5일 밝혔다.

호반장학재단은 김상열 이사장이 개인 재산을 내 설립한 기관으로, 미래를 이끌 세계적 지도자를 양성하기 위한 다양한 장학사업과 학술연구 지원을 운영하고 있다. 주요 프로그램으로는 ▷호반회장학금 ▷지역인재장학금 ▷동행장학금 등이 있다.

대표 장학사업인 호반회장학금은 매년 대학 입학 예정인 우수 학생들에게 대학 8학기 전액을 지원하는 장학금이다. 지난해에는 115명에게 3억4000만원, 올해는 103명에게 3억900만원의 장학금을 지급했다.

지난 2월 열린 장학금 전달식에는 김상열 이사장과 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장 등이 참석해 장학생들을 격려했다.

지역인재장학금은 교육 불균형을 해소하고 지역 청소년을 지원하기 위한 제도로, 올해 전남 보성군과 강원 고성군에 각각 3000만원을 전달했다. 또 지난 7월에는 집중호우 피해 지역 학생들을 위해 2억원을 추가 지원했다. 지난해에는 인천·대구·광주 등 11개 지역 청소년에게 총 4억원을 후원했다.

동행장학금은 군인·소방관 등 국가공무원 자녀의 학업을 돕는 장학사업으로, 지난해 6000만원 규모의 장학금이 전달됐다.

이 밖에도 호반장학재단은 2019년부터 연세대학교 의료원에 누적 10억원 이상을 기부하며 의과대학 교육 및 연구환경 개선을 지원하고 있다. 또한 매년 장학생 네트워킹 행사를 통해 선후배 교류와 인적 네트워크 구축도 이어가고 있다.

김상열 호반장학재단 이사장은 “호반장학재단은 미래 인재를 육성하고 국가 발전에 이바지하기 위해 다양한 장학 및 지원사업을 지속해 왔다”며 “앞으로도 장학생들이 우리 사회의 든든한 주역으로 성장할 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.