박완수 지사, 국민의힘 지도부에 국비 지원 확대·현안 해결 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 4일 도청에서 열린 ‘국민의힘-부울경 지역 민생 예산정책협의회’에서 국비지원 비율 상향과 지역 핵심 현안 해결을 당 지도부에 요청했다.

이날 협의회에는 장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 박완수 경남도지사, 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장 등 40여 명이 참석해 부울경 현안과 내년도 예산 확보 방안을 논의했다.

박 지사는 “경남이 처음으로 국비 11조 원 시대를 열었지만, 정부 주도의 사업이 지자체와 충분히 협의되지 않아 지방재정 부담이 커지고 있다”며 “민생회복 소비쿠폰은 도비 부담만 1000억원, 농어촌 기본소득은 지방이 60%를 부담해야 하는 구조”라고 지적했다.

그는 또 “우주항공복합도시 건설 특별법, 남해안권 발전 특별법 등 핵심 법안이 국회에 계류 중”이라며 “조속히 통과돼야 지역성장과 국가균형발전의 동력이 마련된다”고 강조했다.

경남도는 협의회에서 ▷우주항공복합도시 건설 특별법 제정 ▷남해안권 발전 특별법 제정 ▷동대구~창원~가덕신공항 고속화철도 건설 ▷창원 방위·원자력 융합 국가산단 조성 ▷제조 인공지능(AI) 혁신밸리 예타사업 추진 등을 주요 건의사항으로 제시했다.

장동혁 대표는 “부산·울산·경남은 대한민국 산업의 심장”이라며 “우주항공·방산·원전 등 미래산업과 AI 기반 혁신산업이 도약할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

경남도는 향후 지역 국회의원과 협력체계를 강화해 주요 현안사업이 국회 예산 심의 단계에서 최종 반영될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.