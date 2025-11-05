- 최남진 소방위, 주취상태 허위신고·출동대원 폭행 수사사례 전문성 입증

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전소방본부(본부장 김문용)는 4일~5일까지 경북 문경에서 열린 ‘2025년 전국 소방특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회’에서 최우수상(행정안전부장관상)을 수상했다.

이번 대회는 전국 시·도 소방본부가 참여해 소방사범 단속 및 수사사례를 공유하고 소방특별사법경찰의 수사 전문성을 강화키 위해 마련된 자리로, 1차 서면심사를 통해 8개 본부가 본선에 진출했으며 2차 발표심사를 거쳐 최종 순위를 결정했다.

대전소방을 대표해 발표에 나선 최남진 소방위는 주취 상태에서 허위신고를 한 뒤 출동한 대원을 폭행하는 등 119구조·구급활동을 방해한 사범을 입건한 사례를 발표해 최우수 평가를 받았다.

조원광 대전소방본부 대응조사과장은 “이번 수상은 대전소방특별사법경찰의 정확한 증거 분석과 체계적인 수사 전문성이 전국적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 다양한 수사사례 연구와 전문 역량 강화로 법질서 확립과 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.