[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 11월 4~7일(현지시간)까지 미국 라스베이거스 컨벤션 센터(Las Vegas Convention Center)에서 개최되는 북미 최대 자동차 부품 박람회 ‘2025 세마쇼(SEMA Show 2025)’에 참가한다고 5일 밝혔다.

‘세마쇼’는 미국 ‘특수장비시장협회(Specialty Equipment Market Association)’ 주관으로 1967년부터 매년 개최되는 자동차 애프터마켓 박람회로, 올해에는 글로벌 140여 개국 2400여 개 기업이 참여해 자동차 산업 전반의 혁신 기술과 트렌드를 공유하는 자리로 마련된다. 한국타이어는 해당 박람회에 2023년부터 3년 연속 참가해 북미 SUV∙픽업트럭 고객과의 소통을 지속 강화하고 있다.

한국타이어는 박람회 기간 동안 브랜드 부스를 마련해 북미 시장에서 운영 중인 SUV 전용 타이어 브랜드 ‘다이나프로(Dynapro)’ 온∙오프로드 제품 5종을 전시하고, 글로벌 톱티어(Top Tier) SUV 타이어 기술력을 경험할 수 있는 다채로운 현장 프로그램을 선보일 계획이다.

브랜드 부스에서는 ▲다이나프로 MT2 ▲다이나프로 AT2 익스트림 ▲다이나프로 XT 등 오프로드 특화 제품과 올해 초 북미 시장에 새롭게 출시한 온로드 사계절용 타이어 ▲다이나프로 에보 AS ▲다이나프로 HT2도 전시해 현지 주행 환경에 최적화된 온∙오프로드 라인업을 만나볼 수 있다.

이와 함께, 현장 중심의 차별화된 브랜드 콘텐츠로 고객 소통을 강화한다. 현장에서 미국의 영향력 있는 자동차 문화 선도 메가 인플루언서 ‘도넛 미디어(Donut Media)’와 오프로드 특화 팟캐스트(Podcast)를 진행함으로써, 현지 고객들에게 ‘다이나프로’ 제품군의 핵심 성능과 드라이빙 퍼포먼스, 오프로드 주행 경험 등을 생생히 전달한다.

또한, 미국 유명 오프로드 레이싱 대회 ‘킹 오브 더 해머스(King of the Hammers)’ 대회에 참가하는 한국타이어 후원 드라이버 ‘조엘 듀락(Joel Dulac)’, ‘제이콥 파체코(Jacob Pacheco)’의 레이싱 차량을 브랜드 부스에 전시하고, ‘다이나프로’의 극강 오프로드 성능에 대한 경험담을 인터뷰 형식의 콘텐츠로 담아내며 한국타이어의 최상위 오프로드 기술력을 소개한다.

이외에도, ▲메르세데스-벤츠 AMG G클래스 6X6 ▲지프 글래디에이터 ▲토요타 타코마 등 ‘다이나프로’ 제품을 장착한 커스터마이징 SUV∙픽업 차량을 전시해 부스를 방문하는 관람객들에게 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 위상을 크게 높일 예정이다.

한편, 한국타이어는 현지 주요 자동차 박람회에 참가해 글로벌 최대 SUV∙픽업트럭 마켓 북미 지역에서의 프리미엄 브랜드 입지를 지속 강화하고 있다. ‘세마쇼’를 비롯하여 북미 최대 규모 오버랜딩(Overlanding, 차량을 활용한 온∙오프로드 여행) 전문 박람회 ‘오버랜드 엑스포(Overland Expo)’ 등에서 글로벌 SUV 타이어 시장을 선도하는 혁신 테크놀로지를 각인시키고 있다는 평가다.