‘아디펙 2025’서 계약체결 킹 살만 에너지 파크 내 임대 압축기 패키징 포함 ‘토탈 서비스 케어’ 허브

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화파워시스템은 지난 4일 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코(ARAMCO)가 100% 소유 중인 에너지 산업 국제 허브 도시 ‘킹 살만 에너지 파크(SPARK, King Salman Energy Park)’ 내에 약 3500평 규모 압축기 패키징 및 서비스 센터를 짓기 위한 부지 임대 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

패키징 샵과 서비스 센터는 2026년 1분기 착공해 2027년 상반기 상업 가동을 목표로 한다. 계약은 현재 아부다비에서 열린 세계 최대 규모 석유·가스 전시회 ‘아디펙 2025(ADIPEC 2025)’ 전시장에서 진행됐다.

이번 계약으로 한화파워시스템은 석유·가스, 플랜트, 청정에너지 산업으로 압축기와 관련된 장비 수요가 높은 중동 지역에서 사업 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 현지 고용 창출 및 숙련된 인력 배출로 현지 장비 산업 발전에도 기여할 예정이다.

한화파워시스템은 전세계 다양한 산업현장에 고품질 압축기를 공급해왔다. 2025년 상반기 기준 압축기 및 산업 장비 누적 판매량 9000대를 달성했다. 이 중 상당수가 중동 지역에 판매되어 가동 중이며 주로 석유·가스, 탄소 포집 및 활용(CCUS), 공기 분리 등의 다양한 산업군에서 활용되고 있다.

새로 건설될 한화파워시스템의 사우디 패키징, 서비스 센터에선 고객 장비에 토털 케어를 제공하게 된다. 고객 요구에 신속 대응하는 한편 장비 패키징의 현지화로 고객 요구조건에 맞는 제품의 적시 공급으로 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 다양한 산업군에 속한 현지 기업과의 파트너십도 공고히 해나간다.

김수경 한화파워시스템 AM사업부장은 “주요 고객사가 집중된 중동 지역에서 거점을 확보하는 것은 사업 확장에 필수적”이라며 “중동 현지 고객 압축기 장비의 생애 주기에 걸쳐 비용 절감과 효율성 극대화, 그리고 안정적 운영을 보장하겠다”고 말했다.

킹 살만 에너지 파크의 나빌 차추(Nabil Chaachou) 전략, 사업개발 부사장은 “이번 협약은 에너지 공급망의 국산화를 촉진하는 고부가가치 산업 투자를 유치하겠다는 SPARK의 의지를 반영한 것”으로 “한화파워시스템의 첨단 제조 및 서비스 역량을 통해 우리 산업 생태계를 강화하고 일자리를 창출하며 사우디 왕국의 지속 가능한 성장을 지원하겠다”고 말했다.