세계 최초 임상단계 진입한 ‘HC-5404’ 도입 ‘포티브다’ 병용 시 기존보다 항암 효과 강화 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] LG화학이 미국서 판매 중인 신장암 치료제 ‘포티브다(성분명 티보자닙)’와 시너지 효과가 기대되는 유망 신약물질을 도입해 기존에 없던 새 치료법을 제시한다.

LG화학은 5일 회사의 미국 항암사업을 담당하는 아베오가 현지 바이오텍 하이버-셀과 임상 1상 단계 신약물질 ‘HC-5404’의 글로벌 독점 개발 및 옵션 행사 권리에 대한 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약에 따라 LG화학은 다가올 임상 1b상을 직접 진행하며, 2상 단계에서 해당 물질의 글로벌 독점 실시권을 확보할 수 있는 옵션계약 체결 여부를 결정한다. LG화학은 하이버-셀에 비공개 계약금을 지급하며, 향후 옵션 실행 시 개발 및 상업화 마일스톤, 판매 로열티를 단계별 지급할 계획이다.

하이버-셀은 암의 재발 및 전이를 예방할 수 있는 새로운 작용 방식의 항암제를 다수 개발 중인 회사로, 주요 신약물질인 HC-5404는 세계 최초로 임상 단계에 진입한 PERK 저해제이다.

이 신약은 암세포에 영양분과 산소를 공급하는 경로를 차단하는 혈관 신생 억제제의 본래 기능을 강화 및 연장시키는 개념의 물질이다. 현재 혈관 신생 억제제가 여러 암종에서 표준치료제로 사용되고 있다는 점에서 다양한 암종으로 확장이 가능할 것으로 전망된다.

HC-5404 전임상 결과 신장암, 위암 등 고형암 동물모델에서 혈관 신생 억제제와 HC-5404를 병용 시 혈관 신생 억제제 단일요법보다 뛰어난 항종양 효능이 확인됐다.

LG화학은 회사의 혈관 신생 억제제인 ‘포티브다’와 HC-5404 병용요법의 잠재력을 입증하고, 이를 통해 신장암 환자들에게 확장된 치료 기회를 제공할 전략이다.

현재 전세계 가장 큰 의료 시장인 미국의 신장암 치료제 규모는 10조원(76억 달러) 수준으로 분석된다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 “전 세계 암 환자들의 생존 기간 연장, 삶의 질 향상을 위해 더욱 효과적인 치료를 지속 제공할 것”이라며 “LG화학 바이오 사업의 성장을 이끌 미래 항암신약 개발에 역량을 집중할 것”이라고 말했다.

LG화학은 항암시장에서의 미충족 수요를 해결하기 위한 다양한 임상단계의 신약 과제들을 운영하고 있다.

두경부암 치료제 ‘파이클라투주맙’ 적기 상용화를 목표로 임상 3상을 진행 중이며, 항암 치료로 인한 체중 및 근육 감소를 개선하는 암 악액질 치료제 ‘릴로그로툭’ 임상 1상, 차세대 면역관문억제제 ‘LB-LR1109’ 임상 1상에 투자를 이어가고 있다.