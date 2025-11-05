패스트트랙·기업맞춤형 연수 새 모델 도입 67개 기관 참여…사업 간 성과 공유·확산 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 청년 해외취업 지원사업의 품질을 높이기 위해 기관 간 우수사례를 공유하는 경진대회를 열었다. 해외진출 맞춤형 교육모델과 현지 기업 연계형 연수과정을 도입해 실질적 성과 확산에 나선 것이다.

고용노동부와 한국산업인력공단은 5일 서울 강남구 노보텔 앰배서더에서 ‘2025년 해외취업지원사업 우수사례 경진대회’를 개최했다. 이번 대회에는 해외취업연수사업과 해외일경험지원사업 운영기관 등 67개 기관이 참여했으며, 서류심사를 통과한 12개 기관이 부문별 우수사례를 발표했다.

특히 올해는 일정 수준의 어학·직무 역량을 갖춘 청년에게 초단기 교육을 제공하는 ‘패스트트랙(Fast-Track)’과, LG에너지솔루션·SK AX USA 등 국내기업 해외법인 수요를 반영한 맞춤형 연수과정이 새로 도입됐다. 공단은 이러한 혁신 사례를 통해 청년들이 빠르게 글로벌 현장에 안착하도록 지원한다는 계획이다.

이우영 공단 이사장은 “이번 경진대회를 통해 다양한 우수사례가 공유돼 해외취업 지원 품질이 한층 높아지길 기대한다”며 “청년들의 글로벌 진출을 적극 지원하는 한편, 구인 기업 검증과 사후관리 등 안전한 취업환경 조성에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.