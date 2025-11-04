與 “직원들에 정치적 발언했다는 제보받아” 전 원장 “그런 적 없다”며 의혹 전면 부인

[헤럴드경제=안효정 기자] 전지현 양육비이행관리원 원장이 직원들에게 정치적 발언을 일삼아왔다는 의혹이 제기됐다. 전 원장은 “그런 적 없다”며 의혹을 적극 부인했다.

전 원장은 4일 오후 국회 성평등가족위원회 국정감사에서 자신을 둘러싼 의혹을 묻는 더불어민주당 김남희 의원에게 사실이 아니라며 이같이 반박했다.

김 의원은 이날 “대통령도 탄핵심판으로 직무정지되고 장관도 공석이었던 지난 여가부 시절 무려 세 곳의 산하기관장이 임명됐는데 이는 매우 심각한 문제”라면서 운을 떼었다. 이어 “대통령도 장관도 없는 국정 혼란을 틈타 공공기관 인사가 이렇게 강행된 것은 정치적 정당성도 없고 절차적 문제도 있다”며 “더 큰 문제는 이렇게 편법적으로 임명된 인사가 정치적 중립을 위반하고 법을 위반하는 문제 등을 더 저지르고 있다는 것”이라고 지적했다.

김 의원은 곧바로 전 원장과 관련된 의혹을 언급했다. 김 의원은 “전지현 원장에 대한 내부고발문과 투서 여러 장이 저희 의원실에 들어왔다”며 “제보엔 기관장의 정치적 중립 의무 위반, 직원 개인정보 유출, 직장 내 괴롭힘 및 폭언이 포함됐다”고 말했다.

그러면서 “투서 내용에 따르면 전 원장은 직원들과 간담회 자리에서 ‘탄핵 집회에 나가느냐’라는 발언을 했고 탄핵 이후엔 ‘000 후보가 대선후보가 돼야 윤 대통령과 김건희 여사를 지킬 수 있다’는 정치적 발언을 했다”고 주장했다.

이에 전 원장은 “해당 발언을 한 적이 전혀 없다”며 반박에 나섰다. 김 의원이 제기한 개인정보 유출 및 직장 내 괴롭힘 의혹도 사실이 아니라고 해명했다.

뒤이어 채현일 민주당 의원도 전 원장에게 “직원들에게 탄핵 반대 집회를 나가느냐고 물어본 적 있나” “한덕수 후보가 (대통령이) 돼야 한다고 말한 적 있나” 등의 질문을 했다. 그때마다 전 원장이 아니라고 말하자 채 의원은 “부처의 감찰이 필요하며 사실이면 해임 사유”라고 경고했다.

여당 의원들이 전 원장을 두고 공직자의 정치적 중립성 의무를 지키지 못했다며 부처 차원의 감찰을 요구하자 원민경 성평등부 장관은 “말씀주신 내용을 토대로 바로 확인하는 절차를 밟겠다”고 답했다.

이 과정에서 여야 의원 간 실랑이가 오가기도 했다. 민주당 전진숙 의원이 “의원이 질의할 때 아무 때나 끼어들어 말하고 굉장히 흥분해서 말한다. 전 원장에게 경고 조치해달라”고 요구하자 국민의힘 조은희 의원은 “말투가 기분 나쁘니까 경고하라는 건 의원 갑질로 여겨질 수 있다”고 꼬집었다.

전지현 원장은 윤석열 정부 출범 이후 대통령실 홍보수석실 행정관으로 근무했다. 이후 올해 3월 초대 양육비이행원 원장으로 취임했다. 양육비이행관리원을 포함해 한국양성평등교육진흥원, 한국청소년상담복지개발원 등 성평등가족부 산하기관 3곳은 윤 전 대통령 직무 정지 기간 중 기관장이 임명됐다.