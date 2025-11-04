마스터·유니온페이 카드 해외결제 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 해외여행을 준비하는 고객을 위해 할인·캐시백 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

우선 KB국민 트래블러스 체크카드 고객을 대상으로 12월 31일까지 ‘트래블러스체크카드 캐시백 혜택모음.zip’ 이벤트를 연다. KB페이 이벤트 페이지 내 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드 등록 후 일본 백화점, 중국 알리페이, 유럽 쇼핑몰 등 행사 대상 가맹점에서 이용 시 최대 10%의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

또한 ‘마스터카드로 해외여행하면 웨스틴 조선 서울 선착순 혜택’ 행사를 12월 19일까지 진행한다. 행사 응모 후 KB국민 마스터 신용·체크카드(KB국민 기업, 비씨, 마에스트로카드 제외)로 해외 현지 가맹점에서 원화 환산금액 기준 100만원 이상 이용하면 웨스틴 조선 서울 단독 특전을 선착순 제공한다.

특전은 행사 응모 시 클럽라운지 조식 등 포함 객실 1단계 업그레이드와 라운지&바 애프터눈 티 세트 50% 할인 중 선택할 수 있다. 객실 업그레이드는 선착순 80팀, 애프터눈 티 세트 할인은 선착순 100팀에게 제공한다.

‘유니온페이 해외 10% 즉시 할인’ 행사도 12월 31일까지 실시한다. 행사 응모 후 KB국민 유니온페이 신용·체크카드로(KB국민 기업, 비씨 제외) 해외 9개국(중국·홍콩·마카오·대만·미국·일본·베트남·싱가포르·호주) 오프라인 가맹점에서 건당 미화 환산금액 기준 150달러 이상 결제하면 10%를 즉시 할인해 준다. 결제 건당 최대 20달러, 카드당 최대 3회까지 할인받을 수 있다.

자세한 사항은 KB페이 애플리케이션에서 확인할 수 있다.