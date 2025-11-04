경찰, ‘전국 경비경찰 워크숍’에 문 전 대행 초청 헌법상 기본권 보장과 현장 안전 확보 결의 다져

[헤럴드경제=이용경 기자] 집회 시위 현장에서 공공질서 유지와 집회의 자유 보장 사이에서 늘 헌법적 딜레마에 놓이는 경비경찰들이 4일 헌법 교육과 함께 문형배 전 헌법재판소장 권한대행으로부터 공직자 윤리 특강을 받는다.

경찰청은 이날 오후 서울 서대문구 청사에서 ‘전국 경비경찰 워크숍’을 연다. 전국 18개 시도경찰청의 경비 지휘부인 경무관과 총경 등 50여명을 비롯해 경찰기동대장 등 200여명이 행사에 참석할 예정이다.

이번 워크숍은 지난 1일 끝난 APEC 정상회의에서 집회·시위 대응, 해외 정상들 안전 확보 등 업무를 도맡은 경비경찰들을 격려하고 주요 현안과 정책을 공유하기 위한 취지에서 마련됐다.

특히 이날 행사에선 문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 직접 경찰청을 찾아 공직자의 청렴 의식을 높이는 방안에 대해 특별강의를 진행한다. 예승연 헌법재판연구원 교수도 집회 시위와 표현의 자유 등 헌법상 기본권과 주요 헌재 결정례에 대해 교육할 예정이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “경비경찰이 헌법정신으로 재무장하겠다는 새출발의 각오를 다져야 할 때”라며 “법과 원칙에 따라 엄정하게 법질서를 확립하고, 재난·테러 등 위협에서 국민 생명을 안전하게 지켜달라”고 당부했다.