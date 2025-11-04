[헤럴드경제=조범자 기자] 골프 브랜드 타이틀리스트와 풋조이(FJ) 등을 보유한 글로벌 골프 용품사 아쿠쉬네트 컴퍼니가 아시아 지역 총괄대표로 최인용(49) 아쿠쉬네트 코리아 대표이사를 선임했다고 4일 밝혔다.

아쿠쉬네트 컴퍼니는 “한국을 비롯해 중국, 일본, 동남아시아를 비롯해 빠르게 성장하고 있는 아시아 골프 시장의 변화에 주목, 더욱 전략적이고 효율적인 성장을 도모하기 위해 최 대표를 선임했다”고 배경을 밝혔다.

2006년 2월 아쿠쉬네트 코리아에 입사한 최 대표는 타이틀리스트 소속 투어 선수들의 지원을 총괄하는 리더십팀장을 거쳐 퍼포먼스 센터 본부장, 영업 및 마케팅 총괄하는 브랜드 디렉터(상무)를 역임했다.

2019년 아쿠쉬네트 코리아 대표이사에 선임됐고 2024년 1월에는 타이틀리스트 어패럴 총괄대표도 임명됐다.

최 대표는 이번 인사를 통해 아시아 지역 총괄대표직까지 세가지 직책을 겸임하게 된다.

최인용 대표는 미국 미주리대학에서 컴퓨터를 전공했으며, 샌디에고 골프 아카데미를 졸업하고, 고려대 경영전문대학원에서 전문경영학 석사(MBA) 학위를 취득했다.

아쿠쉬네트 컴퍼니는 “앞으로 한국, 중국, 일본, 동남아시아 등 핵심 시장 간의 긴밀한 협력을 강화해 나갈 계획”이라며 “지역별 맞춤형 전략을 전개해 장기적인 브랜드 성장 기반을 더욱 굳건히 마련해 나갈 방침”이라고 밝혔다.