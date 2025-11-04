2단계 건설 SPC 남동발전 낙점

황보연 사장 “탄소중립 실현 선도”

서남집단에너지시설 2단계 조감도 [서울에너지공사 제공]
서울에너지공사(이하 공사)는 서남지역의 안정적 열공급체계 구축을 위한 ‘서남집단에너지시설 2단계 건설사업’ 우선협상대상자로 한국남동발전을 선정했다고 4일 밝혔다.

공사는 지난달 30일 서울 양천구 본사에서 제안서 평가회의를 개최해 ▷기술능력 ▷재무건전성 ▷사업관리 역량 ▷운영계획 등을 종합 평가한 결과 남동발전을 우선협상대상자로 선정했다.

공사는 1순위 협상대상자(남동발전)와 약 20일간 협상을 진행할 예정이다. 협상 결과에 따라 차순위(한국서부발전)사업자와 협상 전환도 가능하다. 이번 우선협상대상자 선정으로 서남집단에너지시설 2단계 건설사업이 미래 성장동력을 확보하고, 적기 건설 추진에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

서남집단에너지시설 2단계 건설사업은 서울 강서구 마곡도시개발구역 일원에 전기 285㎿, 시간당 열 258Gcal 규모의 설비를 구축해 약 7만4000가구와 428개 건물에 지역난방을 공급하는 총 7000억 원 규모의 도시 필수 에너지 기반시설 사업이다.

이 사업은 2031년까지 급증하는 마곡 지역의 열수요에 대응하기 위해 반드시 추진되어야 하는 서울시 핵심 에너지 사업으로 평가받고 있다.

공사는 시민의 편익과 공공의 책무를 최우선 가치로 삼는 공공기관 간 특수목적법인(SPC)을 설립, 마곡도시개발구역 등 서울시 서남권역(강서·마곡)에 안정적 지역냉난방을 적기에 공급하겠다는 방침이다.

황보연 공사 사장은 “이번 SPC 우선협상대상자 선정은 서남권 열공급 불안정에 대한 우려를 해소할 수 있는 중요한 전환점”이라며 “공사는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 탄소중립 에너지도시 실현을 위해 선도적 역할을 다하겠다”고 밝혔다. 박종일 선임기자


