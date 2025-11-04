‘TV 인덱스’ 출시…IPTV 3사 셋톱박스 기반

4000 가구 조사 한계 극복…실제 규모 제공

국내 TV 시청 분석의 새로운 업계 표준 마련

이철환(왼쪽부터) 아이지에이웍스 데이터사업부문 대표, 엄상현 LG유플러스 홈사업그룹 미디어제휴담당, 이창훈 SK브로드밴드 미디어사업본부 콘텐츠전략담당, 최광철 KT 미디어부문 IPTV 사업본부장, 박찬승 LG유플러스 컨슈머부문 홈사업그룹장, 마국성 아이지에이웍스 대표가 ‘TV 인덱스’ 출시 기념 사진을 촬영하는 모습 [아이지에이웍스 제공]

[헤럴드경제=차민주 기자] 아이지에이웍스는 국내 인터넷TV(IPTV) 3사(KT·SK브로드밴드·LG유플러스)와 함께 광고주와 방송사가 바로 활용할 수 있는 분석 설루션 ‘TV 인덱스’를 선보인다고 4일 밝혔다.

아이지에이웍스에 따르면 국내 TV 광고 시장은 시청자가 실제로 얼마나 시청하고 있는지는 정확히 알 수 없다는 특징을 지녀왔다. 30년 넘게 전국 4000 가구 패널 조사 결과를 전체 시청으로 확대하는 방식이 이어졌기 때문이다. 이 때문에 같은 프로그램도 조사 기관마다 시청률 순위가 달라지고, 수만 명이 시청해도 ‘0%’로 표시되는 일이 반복됐다.

아이지에이웍스는 TV 인덱스를 통해 이 같은 한계를 극복했다고 설명했다. 전국 1800만대 셋톱박스에서 발생하는 실제 시청 데이터를 기반으로, 단순 비율로만 표시되던 시청률 대신 실제 시청자 수와 시청 시간을 함께 제공한다. 이전에는 ‘시청률 1.5%’라는 숫자만 확인할 수 있었다면, 이제는 ‘55만 명이 하루 평균 1.1시간 시청했다’처럼 규모와 몰입도를 직관적으로 이해할 수 있다.

아울러 아이지에이웍스는 IPTV 3사가 제공하는 셋톱박스 시청 데이터를 통합, 인공지능(AI)으로 분석해 방송사·광고주·중소 채널 모두 신뢰할 수 있는 지표 체계를 구축했다. 이를 통해 방송사는 채널과 프로그램의 성과를 객관적으로 입증해 광고 단가 협상이나 편성 전략에 활용할 수 있다.

더불어 TV 인덱스는 개인을 식별할 수 없는 통계 데이터를 활용해 개인정보 침해 우려를 없앴다.

아이지에이웍스는 이번 공개 버전을 통해 채널 단위 성과와 시청 패턴을 제공하겠단 방침이다. 향후 프로그램·광고·성별·연령대 등 세분된 시청자 그룹 단위까지 정보 제공 범위를 확장할 예정이다. TV 인덱스는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

마국성 아이지에이웍스 대표는 “IPTV 3사가 공동 표준을 마련하고 아이지에이웍스와 전략적 데이터 파트너십을 구축해, 업계가 실제 의사결정에 활용할 수 있는 지표를 완성했다”며 “기관마다 달라 혼란을 키웠던 기존 시청률 대신, 업계가 함께 신뢰할 수 있는 새로운 표준이 자리 잡으면서, TV 광고 시장은 다시 성장할 발판을 마련하게 된 것”이라고 했다.


