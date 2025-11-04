‘TV 인덱스’ 출시…IPTV 3사 셋톱박스 기반 4000 가구 조사 한계 극복…실제 규모 제공 국내 TV 시청 분석의 새로운 업계 표준 마련

[헤럴드경제=차민주 기자] 아이지에이웍스는 국내 인터넷TV(IPTV) 3사(KT·SK브로드밴드·LG유플러스)와 함께 광고주와 방송사가 바로 활용할 수 있는 분석 설루션 ‘TV 인덱스’를 선보인다고 4일 밝혔다.

아이지에이웍스에 따르면 국내 TV 광고 시장은 시청자가 실제로 얼마나 시청하고 있는지는 정확히 알 수 없다는 특징을 지녀왔다. 30년 넘게 전국 4000 가구 패널 조사 결과를 전체 시청으로 확대하는 방식이 이어졌기 때문이다. 이 때문에 같은 프로그램도 조사 기관마다 시청률 순위가 달라지고, 수만 명이 시청해도 ‘0%’로 표시되는 일이 반복됐다.

아이지에이웍스는 TV 인덱스를 통해 이 같은 한계를 극복했다고 설명했다. 전국 1800만대 셋톱박스에서 발생하는 실제 시청 데이터를 기반으로, 단순 비율로만 표시되던 시청률 대신 실제 시청자 수와 시청 시간을 함께 제공한다. 이전에는 ‘시청률 1.5%’라는 숫자만 확인할 수 있었다면, 이제는 ‘55만 명이 하루 평균 1.1시간 시청했다’처럼 규모와 몰입도를 직관적으로 이해할 수 있다.

아울러 아이지에이웍스는 IPTV 3사가 제공하는 셋톱박스 시청 데이터를 통합, 인공지능(AI)으로 분석해 방송사·광고주·중소 채널 모두 신뢰할 수 있는 지표 체계를 구축했다. 이를 통해 방송사는 채널과 프로그램의 성과를 객관적으로 입증해 광고 단가 협상이나 편성 전략에 활용할 수 있다.

더불어 TV 인덱스는 개인을 식별할 수 없는 통계 데이터를 활용해 개인정보 침해 우려를 없앴다.

아이지에이웍스는 이번 공개 버전을 통해 채널 단위 성과와 시청 패턴을 제공하겠단 방침이다. 향후 프로그램·광고·성별·연령대 등 세분된 시청자 그룹 단위까지 정보 제공 범위를 확장할 예정이다. TV 인덱스는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

마국성 아이지에이웍스 대표는 “IPTV 3사가 공동 표준을 마련하고 아이지에이웍스와 전략적 데이터 파트너십을 구축해, 업계가 실제 의사결정에 활용할 수 있는 지표를 완성했다”며 “기관마다 달라 혼란을 키웠던 기존 시청률 대신, 업계가 함께 신뢰할 수 있는 새로운 표준이 자리 잡으면서, TV 광고 시장은 다시 성장할 발판을 마련하게 된 것”이라고 했다.