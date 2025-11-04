中 최대 에너지·화학기업과 협약 공급망 안정화·원가 경쟁력 확보

LG화학은 지난달 30일 중국 최대 규모의 에너지·화학 기업인 시노펙과 소듐이온전지(SIB) 핵심 소재 개발을 위한 공동개발 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 소듐이온전지 핵심 소재인 양극재와 음극재 등을 공동 개발, 안정적인 공급망 구축과 원가 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

소듐이온전지는 리튬이온전지 대비 자원 접근성이 뛰어나고 가격 경쟁력이 우수할 뿐만 아니라 안전성, 충전속도가 높다. 또 리튬인산철전지보다 저온에서 성능 저하가 적다.

시장조사기관에 따르면 소듐이온전지 시장은 올해 10GWh에서 2034년 292GWh 규모로 연평균 약45%의 성장이 예상된다. 중국은 2030년까지 전세계 소듐이온전지 제조 물량의 90% 이상을 차지할 것으로 예상되는 등 주요 생산 거점으로 주목받고 있다.

LG화학과 시노펙은 공동 개발을 통해 글로벌 에너지저장장치(ESS) 및 보급형 전기차(EV) 시장을 타깃으로 소듐이온전지 사업모델을 다각화할 계획이다. 향후에는 친환경 에너지 및 고부가 소재 분야로 협력 범위를 확대할 예정이다.

신학철 LG화학 최고경영자(CEO) 부회장은 “시노펙과의 협력을 통해 차세대 전지소재를 적기에 개발하고, 지속해서 고객의 미래 전략에 부합하는 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 것”이라고 했다. 한영대 기자