[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 성장세를 보이는 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에 유연하게 대응하기 위해 스텔란티스와 캐나다에 세운 합작공장의 일부 라인을 자동차용에서 ESS용으로 전환한다.

4일 양사 합작공장 넥스트스타에너지는 캐나다 윈저 공장 내 자동차 전지 라인을 ESS 전자 라인으로 일부 전환, 연내 LFP(리튬인산철) 배터리를 양산한다고 밝혔다.

이로써 넥스트스타에너지는 LFP와 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 모두를 생산하게 됐다.

이훈성 넥스트스타에너지 최고경영자(CEO) 겸 법인장은 “사업 포트폴리오를 확장함으로써 시장에서의 회복력과 유연성을 입증할 뿐만 아니라 지속 가능한 혁신에 대한 노력을 보여주고 있다”고 말했다.

ESS는 재생에너지 확대, 전력망 안정화, 인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 산업의 핵심 기반으로, 전기차 시장 성장 둔화를 상쇄할 만큼 확실한 미래 성장 동력으로 주목받고 있다.

업계에서는 LG에너지솔루션이 이번 생산 조정을 통해 급성장하는 북미 ESS 시장에 대한 공급 능력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

지난 2월 LG에너지솔루션은 미국 미시간 홀랜드 단독 공장을 LFP 배터리 생산 기반을 갖춘 ESS 생산 기지로 전환하며 현지 ESS 생산 거점 및 LFP 배터리 생산 체계를 가장 선제적으로 구축했다.

이번 라인 전환 역시 미시간에서 이미 확보한 선제적 리밸런싱 성과의 연장선이라는 게 회사 측의 설명이다.

LG에너지솔루션은 시장 수요에 따라 생산 라인을 유연하게 조정할 수 있는 차별화된 경쟁력을 확보하는 등 전기차와 ESS의 ‘투트랙’ 성장 전략을 추진 중이다.

특히, ESS 분야에서 성장세가 뚜렷하다. LG에너지솔루션은 앞서 지난해 3월 폴란드 국경 전력공사 PFE가 추진하는 대규모 ESS 프로젝트 사업 파트너로 선정, 약 1GWh 규모의 ESS LFP 배터리 공급 계약을 체결한 것을 기점으로 한화큐셀, 미국 재생에너지 기업 테라젠, 엑셀지오 에너지 케피탈 등과 잇달아 대규모 계약을 성사시켰다.

올해 역시 글로벌 에너지 관리 업체 미국 델타 일렉트로닉스에 이어 미국 전기차 제조사 테슬라와 3년간 43억달러(약 6조원) 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 따내며 글로벌 시장에서 존재감을 드러내고 있다.

한편, LG에너지솔루션은 ESS 수요가 기존 예상을 크게 웃도는 성장세를 보일 것으로 내다보고 있다. 전 세계 데이터센터의 40~50%를 보유한 미국에서는 빅테크 기업들의 투자 확대로 전력망용 ESS 수요가 증가하고 있는 데다 청정에너지 투자 세액공제(48E)가 유지되면서 2024년부터 2028년까지의 연평균 성장률은 20%를 상회할 것으로 전망했다.