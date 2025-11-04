옛 상업·한일銀 동우회 통합해 새출발 임종룡 회장, 동우회 회원에 편지 띄워 “결단 내린 모든 분께 경의, 소중한 결실” 동우회, 임 회장에 “통합 초석 마련” 극찬 정진완 행장도 “혜안과 애정의 결과물”

[헤럴드경제=김은희 기자] “수십 년의 세월을 넘어 서로를 이해하고 마음을 모아준 동우회 모든 분의 따뜻한 배려와 아낌없는 협력이 오늘의 완전한 통합을 가능하게 했습니다.”

임종룡 우리금융그룹 회장은 통합 우리은행 동우회가 공식 출범한 지난 3일 동우회 전 회원에게 감사의 편지를 띄웠다. 편지에는 2023년 회장 취임 이후 줄곧 강조해 온 계파 청산과 내부 화합을 위한 의미 있는 이정표를 세웠다는 감격이 고스란히 묻어났다.

임 회장은 “이제 우리은행 동우회는 그 이름처럼 진정한 우리가 됐다”고 선언했고 “이 자랑스러운 성과는 우리은행을 향한 선배들의 변치 않는 애정과 헌신, 깊은 이해 없이는 불가능한 결과이며 그룹 전체가 함께 기뻐할 소중한 결실”이라고 강조했다.

옛 상업은행과 한일은행 출신 퇴직 직원 동우회가 지난 3일 우리은행 동우회로 새롭게 출발했다. 두 은행이 1999년 통합한 지 26년 10개월 만이다. 이날 서울 종로구 효자동에 문을 연 통합 동우회 사무실에서 열린 출범 기념식에서 임 회장과 정진완 우리은행장, 통합 동우회 공동대표를 맡은 강원·유중근 회장을 비롯한 주요 회원들은 손을 맞잡았고 새출발을 자축했다.

출범식은 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다. 퇴직 직원의 친목을 다지는 동우회라는 이름에 걸맞게 임원진 외 원로 회원들이 자리를 꽉 채워 함께 축하하고 격려했다는 전언이다.

유 회장은 이 자리에서 “현직에 있을 때부터 동우회를 합쳐야 한다는 꿈이 있었는데 드디어 이뤄졌다. 정말 기쁜 순간”이라고 목소리를 높였고, 정 행장은 “동우회 통합 완성은 선배들의 혜안과 은행에 대한 애정의 결과물”이라고 화답하며 동우회 번창을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다는 뜻을 전했다.

강 회장은 특히 “동우회 통합의 초석을 마련해줬다”며 임 회장의 노력에 감사의 뜻을 표하기도 했다. 임 회장은 “두 동우회장의 결단이 아니었으면 완성하지 못했을 것”이라며 두 회장에게 공을 돌렸다.

이번 동우회 통합은 우리금융이 추진해 온 계파문화 청산의 연장선에 있다. 우리은행에는 오랜 기간 출신 은행에 따른 내부 갈등이 있었는데 따로 운영되는 동우회도 그 원인으로 지목돼 왔다. 이에 임 회장은 취임 이후 양 동우회 간부를 직접 만나 통합의 필요성을 강조하며 설득 작업을 펼쳐왔다.

임 회장은 내부 화합을 위한 행보에도 속도를 내며 양 동우회를 설득할 명분도 세웠다. 그는 지난 6월 그룹 전 계열사에 ‘사조직 결성 금지 가이드라인’을 배포하고 윤리규범에 ‘사조직을 통한 부당한 영향력 행사 금지’ 조항을 명문화했다. 지난 4월에는 인사자료에서 출신은행 항목을 삭제했다. 선입견을 야기할 수 있는 학력·병역·출신지역 등의 정보도 없앴다.

그럼에도 통합 과정이 쉽지만은 않았다. 일부 회원은 통합 필요성에 공감하지 못했고 각 동우회 해산과 회원·기금 이전 등 절차도 간단하지 않았다. 올해 초 양 동우회가 통합 이행 협약(MOU)을 체결한 이후로도 양 임원진이 회원이 모이는 지회나 야유회 등에 일일이 찾아가 회원을 설득했고 그 결과 통합에 대한 공감대를 끌어냈다고 전해진다.

우리은행 동우회는 4일 통합 기념 바둑대회를 시작으로 서예, 문화유적탐사, 둘레길 탐방, 산악회 등 문화체육행사를 통합으로 개최할 예정이다.

임 회장은 “이번 동우회 통합은 우리금융이 은행·증권·보험 등 포트폴리오를 갖춘 종합금융그룹으로 재도약하는 데 있어 화학적 결합을 완성하는 중요한 연결고리”라며 “출신은행 기반의 계파 갈등을 원천적으로 제거함으로써 내부 통합 역량을 강화하겠다“고 힘줘 말했다.