에디션 전용 ‘포레스트 레이크’ 외장 컬러 적용 볼보 카 UX, 네이버 웨일 등 최신 인포테인먼트 탑재 11일 오전 10시부터 디지털 숍서 6340만원에 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 스칸디나비아 디자인 철학과 자연의 감성을 결합한 한정판 모델, ‘V60CC 포레스트 레이크 에디션’을 10대 한정 출시하고, 오는 11일 오전 10시부터 볼보자동차 디지털 숍을 통해 선착순 판매한다고 4일 밝혔다.

볼보 V60CC는 볼보자동차의 독창적인 영역의 라인업인 크로스컨트리 모델로, 스웨덴의 혹독한 겨울과 거친 지형에서도 탁월한 성능과 운전자가 기대하는 편안함을 제공할 수 있도록 개발됐다. 특히 국내에서는 플래그십 모델인 V90CC와 함께 다이나믹한 라이프스타일을 대변하는 유니크한 모델로 자리매김했다.

V60CC 포레스트 레이크 에디션은 스웨덴의 숲과 호수에서 영감받은 신규 외장 컬러인 ‘포레스트 레이크’와 따뜻하고 포근한 분위기를 선사하는 ‘앰버’ 시트가 적용된 것이 특징이다. 외관은 포레스트 레이크 단일 컬러로 판매되며, 프론트 그릴에 위치한 카메라와 레이더를 통합한 아이언 마크 로고와 히든 테일 파이프와 함께 볼보의 시그니처인 ‘토르의 망치’ 헤드라이트를 적용해 세련되고 현대적인 이미지를 선사한다.

인테리어 역시 편안한 착좌감과 함께 안락한 느낌을 주는 ‘앰버’ 시트와 함께 리니어 라임 소재가 적용됐다. 여기에 바워스&윌킨스(B&W) 프리미엄 사운드, 오레포스 크리스탈 기어 노브, 어드밴스드 공기 청정 시스템 등도 기본으로 탑재해 스웨디시 프리미엄 감성 품질을 경험할 수 있다.

V60CC 포레스트 레이크 에디션은 최상위 트림인 울트라 트림을 바탕으로 플래그십 수준의 안전성과 편의사양을 탑재했다. 레이더, 카메라 및 초음파 센서 어레이로 구성된 최신의 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 기반 최고 수준의 안전 패키지인 ‘드라이버 어시스턴스’를 기본 제공한다.

여기에 티맵 모빌리티와 함께 개발한 커넥티비티와 함께 볼보의 차세대 사용자 경험인 ‘볼보 카 UX’가 적용되며, 네이버의 차량용 웨일 브라우저도 탑재돼 업계 최고 수준의 디지털 경험을 선사한다.

또한 최상의 고객 경험을 선사하기 위해 ▷업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▷15년 무상 무선 업데이트(OTA) ▷5년 무상 5G 디지털 패키지 등 다양한 서비스 패키지를 기본으로 제공한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “V60CC 포레스트 레이크 에디션은 볼보자동차가 추구하는 ‘사람과 자연의 조화’라는 가치를 상징하는 한정판 모델”이라며 “V60CC 포레스트 레이크 에디션을 통해 진정한 스웨디시 라이프스타일을 경험해보시길 바란다”고 말했다.

V60CC 포레스트 레이크 에디션 판매가는 기존 모델과 동일한 6340만원으로, 구매 고객 전원에게 140만원 상당의 ‘루프탑 자전거 캐리어 패키지’(적재물 캐리어, 자전거 캐리어)를 함께 제공한다.