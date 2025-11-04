경쟁률 30대 1…외국인 지원자 약 10배 증가 1위는 캐나다 디자이너 ‘풋볼 클럽 한국 컬렉션’

[헤럴드경제=신현주 기자] LF 대표 캐주얼 브랜드 ‘헤지스(HAZZYS)’가 ‘제2회 헤지스 디자인 공모전’을 성공적으로 마쳤다고 4일 밝혔다.

올해 공모전에는 총 41개국의 디자이너들이 참여했다. 경쟁률은 30대 1을 기록했다. 외국인 지원자는 1회 대비 약 10배 증가했다.

공모전은 9월 16일부터 한 달간 온라인 접수 후 심사를 거쳐 진행됐으며, 총 274건의 작품이 접수됐다. 참가자들은 헤지스가 진출한 국가별 ‘풋볼 클럽 컬렉션’ 토탈 룩 디자인을 제안하며, AI와 3D 기술을 활용한 디지털 패션 작품을 제출했다.

1위는 캐나다 디자이너의 ‘헤지스 풋볼 클럽 한국 컬렉션’이 차지했다. 상의에는 태극기 건곤감리를 형상화한 패턴과 한국적 색채 조합을 적용했으며, 하의는 영국 전통의상인 ‘킬트’와 영국의 컨트리 무드에서 영감을 얻은 플리츠 데님 스커트를 선보였다. 축구공 모티브와 피카소 작품 ‘공 위의 소녀(Girl on the Ball)’를 현대적으로 재해석해 빈티지 스포티 룩과 현대 캐주얼 룩을 담아냈다.

헤지스 관계자는 “헤지스가 진출해 있는 각 국가의 문화적 헤리티지를 재해석하고 글로벌 브랜드로 뻗어가는 헤지스의 포지셔닝을 감도 높게 표현한 작품들을 중심으로 심사가 진행됐다”며 “디자인의 창의성, 브랜드 아이덴티티 반영, 글로벌 감각 등이 평가 기준이 됐다”고 선정 배경에 관해 설명했다.

2위는 ‘영국 풋볼 컬렉션’이다. 영국 축구팀의 상징 색조인 네이비, 화이트, 레드 컬러를 조합해 축구 문화의 풍부한 유산을 현대적으로 재해석한 스타일을 구현했다. 3위는 ‘인도 풋볼 컬렉션’으로, 전통 의복 ‘도티’, ‘살와르’에서 모티브를 얻어 인도 축구 초기 시절과 빈티지 스포츠웨어 감성을 재해석했다. 인도 특유의 풍부하고 화려한 시각적 정체성을 드러내기 위해 골드 디테일을 더했다.

선정된 작품은 표본 제작 후 헤지스 26FW 글로벌 수주회에서 전시될 예정이다. 바이어 반응에 따라 실제 발주 및 글로벌 스토어 출시로 이어질 가능성도 있다.

헤지스 관계자는 “이번 디자인 공모전을 통해 국내외 미래 고객과의 접점을 강화하고 헤지스가 추구하는 가치를 긴밀하게 공유하는 좋은 기회가 됐다”고 말했다.