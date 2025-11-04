24일 이마트서 한정판 선봬…해외는 연내 출시

[헤럴드경제=강승연 기자] 농심이 해외 소비자를 겨냥해 글로벌 시장에 신제품 ‘신라면 김치볶음면’을 출시한다고 4일 밝혔다. 국내에는 오는 24일 한정판으로 먼저 선보인다.

농심 관계자는 “신라면 김치볶음면은 2026년 글로벌 주력 제품으로, 향후 K-푸드 대표 브랜드로 육성할 계획”이라며 “올해 말 본격적인 글로벌 출시 전 국내 소비자에게 먼저 선보일 예정”이라고 말했다.

신라면 김치볶음면은 지난달 농심이 독일에서 열린 식품박람회 ‘아누가 2025’에서 처음 공개했다. ‘스와이시’ 트렌드를 반영해 외국인에게 친숙한 단맛과 한국식 매콤달콤한 맛을 조화롭게 구현했다.

스와이시(Swicy, Sweet+Spicy)는 단맛과 매운맛의 조합을 뜻하는 신조어다. 외식 메뉴부터 음료 및 아이스크림까지 다양한 카테고리에서 새로운 미각 경험을 원하는 외국인들에게 인기를 얻고 있다.

실제 지난해 농림축산식품부가 실시한 해외 한식 소비자조사 결과에 따르면, 가장 선호하는 한식 메뉴로 ‘한국식 치킨(양념치킨 등)’, ‘김치’, ‘비빔밥’이 1~3위를 차지, 스와이시 풍미 선호도가 높았다.

신라면 김치볶음면은 신라면 고유의 매운맛에 볶음김치의 고소하고 달콤한 맛이 매력이다. 참기름으로 볶은 고소한 김치 페이스트 소스와 청경채와 김치 플레이크를 더해 진한 맛과 식감을 살렸다.

농심이 출시 전 실시한 외국인 시식평가에서 ‘한국적인 김치 풍미가 강렬하다’, ‘매운맛과 새콤함, 고소함의 조화가 매력적이다’ 등 긍정적인 평가를 받았다.

농심 신라면 김치볶음면은 오는 24일부터 이마트에서 한정 판매될 예정이다. 이달 7일부터 9일까지 구미에서 열리는 ‘구미라면축제’ 현장에서 시식행사로 선보일 계획이다.