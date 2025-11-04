[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 1인가구 어르신 30명과 함께하는 ‘서초1동 1인가구 이웃愛(애) 가을동행’ 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

지난달 30일 열린 이번 행사는 롯데월드 아쿠아리움과 서울스카이 관람, 석촌호수 단풍길 산책, 점심 식사 등으로 구성됐다.

특히 서초1동 지역사회보장협의체가 직접 주관한 ‘서일이음 나눔바자회’의 수익금으로 마련됐다.

반포종합사회복지관과의 협업으로 진행됐으며, 지역사회보장협의체 위원들이 자원봉사자로 참여해 어르신들과 짝을 이뤄 동행했다. 참여자들은 이웃에게 인사하기, 함께 사진 찍기, 가을 하면 떠오르는 일 이야기하기 등 다양한 소통 미션을 진행했다.

전성수 서초구청장은 “이번 행사를 통해 어르신들이 이웃과 함께 즐기고 소통하는 모습을 보며 따뜻한 공동체의 가치를 다시금 느꼈다”며 “앞으로도 어르신들이 지역사회 안에서 관계를 형성하고 교류할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”이라고 말했다.