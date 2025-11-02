보수 유튜브 발언·SNS 글 의도 집중조사… “‘2인체제’ 해소 민주당에 호소” 주장

[헤럴드경제=김현일 기자] 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장 측이 2일 경찰 피의자 조서를 공개했다.

아울러 경찰은 직권남용 혐의로 고발하는 것을 검토하고 있다.

이 전 위원장 측 변호인인 임무영 변호사는 이날 소셜미디어(SNS)를 통해 앞서 체포됐던 당시 이 전 위원장의 진술이 담긴 피의자신문조서 3건을 공개했다.

조서에 따르면 경찰은 이 전 위원장이 지난해부터 방통위원장 신분으로 보수 성향 유튜브 채널에 출연해서 한 발언과 SNS에 올린 글의 의도를 집중적으로 캐물었다.

이 전 위원장은 “절박한 심정에서 (방통위) ‘2인 체제’를 해소할 능력이 있는 이재명 당시 더불어민주당 대표에게 호소한 것”이라며 민주당을 반대하려는 목적이 아니었다는 입장을 밝혔다.

임 변호사는 “(조서) 내용이 매우 빈약하고 기존 질문의 반복”이라며 “세 차례 조사가 과연 체포까지 해가면서 할 일이었는가에 대한 판단을 구하기 위해 조서를 공개한다”고 주장했다.

이 전 위원장 측은 경찰 수사 담당자를 직권남용 혐의로 고발하는 방안을 검토하고 있다.

지난달 27일 3차 조사를 마친 경찰은 조만간 이 전 위원장을 검찰에 불구속 송치할 방침이다.