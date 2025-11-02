‘책임 있고 실현 가능한 감축 수준’ 토론

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김민석 국무총리와 2명의 부총리, 관계 부처 장관 등이 모여 2035년 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 수립 방안을 논의했다.

김 총리는 이날 오전 서울 국무총리공관에서 ‘3+알파(α) 회의’를 주재했다.

이날 회의에는 김 총리와 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 윤창렬 국무조정실장 등이 참석했다.

참석자들은 그간의 의견 수렴과 관계 부처 협의 결과를 토대로 책임 있고 실현 가능한 수준의 온실가스 감축 목표를 수립하는 방안을 토론했다.

각국은 파리협정에 따라 올해 안에 2035년까지 자국의 온실가스 감축 목표 수준을 정해 유엔에 제출해야 한다.

현재 파리협정 당사국 195곳 가운데 60여곳이 감축 목표를 제출했다.

우리 정부도 지난 9월 19일부터 6차례의 대국민 공개 토론회를 열고 관계 부처 협의를 진행하고 있다.

정부는 이날 협의 결과를 토대로 부문별 영향을 추가 검토한 뒤 공청회와 탄소중립녹색성장위원회 논의 등을 거칠 예정이다. 이어 국무회의 심의·의결을 통해 온실가스 감축 목표를 확정할 계획이다.

3+α 회의는 국무총리의 내각 통할을 지원하는 기구다. 지난달 2일 출범해 이날 두 번째 회의가 열렸다.