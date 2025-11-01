국회 국정감사 증인 출석 거듭 촉구

[헤럴드경제=김진 기자] 주진우 국민의힘 의원은 1일 “대리 변명은 국민 눈속임”이라며 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 국정감사 증인 출석을 거듭 촉구했다.

주 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 “오늘 민주당 김지호 대변인이 김현지 부속실장을 대신해 장황한 변명을 늘어놓았다. 핵심이 빠졌다”며 이같이 적었다.

주 의원은 “그래서 김현지가 위증 교사한 서은주, 박지민을 만난 적 있나, 없나”며 “‘김ㅎㅈ’이 김현지가 아니면 누구란 말인가”라고 했다. 주 의원이 언급한 ‘김ㅎㅈ’는 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 대장동 재판 관련 위증 혐의를 받는 이재명 대선캠프 출신 인사들에게 만나서 상의할 것을 지시했다는 언론 보도에 등장하는 인물이다.

이와 관련해 주 의원은 앞서 “사건 컨트롤타워 김현지가 딱 떠오른다”며 “김현지 부속실장이 위증 교사범과 만났던 정황이 새로 드러났다”고 한 바 있다.

주 의원은 “위증교사의 실제 배후가 누군지 밝히면 될 일”이라며 민주당 인사들이 김 실장을 대신해 해명하고 있다고 지적했다. 그는 “민주당이 김현지 보좌 조직인가”라며 “왜 매번 대리 변명하고, 대리 고발하나”라고 했다.

그러면서 “도대체 일개 부속실장이 얼마나 큰 권력을 쥐고 흔들길래 민주당 의원들이 꼼짝을 못 하나”라며 “이럴수록 더 김현지 부속실장의 국감 출석이 불가피하다”고 했다.

이어 주 의원은 “우상호 정무수석은 김현지 100% 출석시킨다고 호언장담했다”며 “우상호와 김현지 중 누가 권력 서열이 더 높은지 보자”고 덧붙였다.