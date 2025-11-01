SNS 통해 자필 편지…팬들에게 고마움 밝혀

[헤럴드경제=손미정 기자] 가수 겸 배우 옥택연(사진)이 내년 봄 결혼식을 올린다. 예비 배우자는 연예인이 아니며, 결혼식은 비공개로 진행될 예정이다.

1일 소속사 피프티원케이는 “옥택연 배우가 오랜 기간 만남을 이어온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 밝혔다.

옥택연도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자필 편지로 팬들에게 결혼 소식을 전했다.

편지에서 그는 “오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다”며 “서로에게 든든한 존재가 되어주며 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다”고 말했다.

팬들을 향한 고마움도 전했다. 그는 “19살에 ‘슈퍼스타 서바이벌’부터 시작해 지금까지 여러분들이 항상 함께해주셔서 지금까지 올 수 있었다”며 “앞으로도 변함없이 2PM의 멤버로서, 배우로서, 그리고 여러분의 택연으로서 보내주신 사랑과 믿음에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

옥택연은 2008년 그룹 2PM으로 데뷔했고, 2010년 KBS 2TV 드라마 ‘신데렐라 언니’를 통해 연기 활동을 시작했다. 올해는 KBS2 ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’, 넷플릭스 재팬 ‘소울메이트’ 등을 통해 시청자들을 만났다.