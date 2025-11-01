최태원 SK그룹 회장, 1일 SNS 통해 소감 밝혀 “새로운 AI 클라우드 구축 파트너십 현실화”

[헤럴드경제=서재근 기자] “엔비디아와의 새로운 협력은 인공지능(AI)으로부터 실질적인 혜택을 제공하기 위한 또 하나의 중요한 도약입니다.”

최태원 SK그룹 겸 대한상공회의소 회장이 1일 SNS 링크드인을 통해 전날 발표한 엔비디아와의 ‘인공지능(AI) 협력’에 관해 “엔비디아와 SK 간 협력을 통해 한국 내 제조업을 위한 새로운 AI 클라우드 구축 파트너십이 현실화됐다”며 이같이 밝혔다.

SK그룹은 전날 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 5만장을 도입해 ‘AI 팩토리’를 만들고, 제조 AI 플랫폼 옴니버스를 활용해 ‘제조 AI 클라우드’를 구축한다는 구상을 발표했다.

구체적으로 살펴보면, 엔비디아의 최신 GPU ‘RTX 프로 6000 블랙웰 서버 에디션’ 2000여장과 옴니버스를 기반으로 구축한 ‘제조 AI 클라우드’를 SK하이닉스의 이천 캠퍼스와 용인 반도체 클러스터에서 활용할 계획이다. 해외 데이터센터에 의존하지 않고 옴니버스에 직접 접근하는 환경을 만들어 국내 제조업에 최적화된 성능과 데이터 보안을 보장하겠다는 구상이다.

아울러 제조 AI 클라우드를 제조업 관련 공공기관, 스타트업 등에도 개방해 생산성 향상을 도울 예정이다. 엔비디아 옴니버스 플랫폼으로 만든 제조 AI 클라우드를 제조분야 스타트업 등 외부에 제공하는 것은 아시아 최초 사례다.

최 회장은 “지난 몇 년간 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 AI를 통해 의미 있는 변화를 이끌어내기 위해 어떻게 협력할 수 있을지 오랜 시간 논의해 왔다”며 “엔비디아와 SK하이닉스 기술은 AI 슈퍼컴퓨터를 개척했다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 노력이 전 세계적으로 영향을 미칠 것이라 믿는다”며 “한국은 규모는 작지만 고도로 발전된 제조 허브로 AI 제조의 테스트베드(실험장)로서 이상적인 위치에 있으며, 이곳에서 성공적으로 작동하는 모델은 전 세계 제조업체들의 새로운 표준이 될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 황 CEO 역시 한국 시장의 중요성과 SK와의 파트너십을 강조했다.

15년 만에 방한한 황 CEO는 경주에서 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋’에서 “한국은 소프트웨어와 제조, AI 역량이 있다”며 “우리는 한국에 AI 생태계를 조성하려 한다. 이제 한국은 AI 주권 국가, AI 프런티어가 될 것”이라고 말했다.

이어 최 회장과 단독 회동한 황 CEO는 ‘우리의 우정과 세계의 미래를 위하여!’(TO OUR PARTNERSHIP AND FUTURE OF THE WORLD!)라는 문구와 친필 서명이 있는 엔비디아의 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’를 선물했다.