PS 배당금+그룹 보너스로 약 79억2000만원 수령 2년 전 MVP 오지환에게는 롤렉스 시계 주기도

[헤럴드경제=손인규 기자] 2년 만에 한국시리즈(KS) 우승 트로피를 든 LG 트윈스가 역대 가장 많은 우승 배당금을 받을 전망이다.

LG는 지난 31일 한국시리즈 통합 우승을 차지하면서 포스트시즌(PS) 배당 규모가 확정됐다.

한국야구위원회(KBO) 관계자에 따르면, KBO리그는 올해 PS 16경기(와일드카드 결정전 2경기, 준플레이오프 4경기, 플레이오프 5경기, 한국시리즈 5경기)에서 모두 매진을 기록하며 33만5080명의 관중을 모아 약 157억원의 입장권 수익을 올렸다. 지난해 PS 입장권 수입액은 146억원이었다.

수입금은 PS에 진출한 5개 팀이 KBO리그 규정에 따라 나눈다. KBO는 행사 진행에 들어간 제반 비용을 제외한 나머지 금액을 5개 구단에 나눠주는데 제반 비용은 약 43~45%로 추정된다. 제반 비용을 44%로 계산했을 때 배당금 규모는 약 88억원이다.

배당금은 정규시즌 우승팀이 먼저 20%를 가진 뒤 나머지 금액의 50%를 한국시리즈 우승팀, 24%를 준우승팀, 14%를 플레이오프에서 패한 팀, 9%를 준플레이오프에서 패한 팀, 3%를 와일드카드 결정전에서 패한 팀이 가져간다.

LG는 정규시즌 우승 몫으로 17억6000만원을 받고 한국시리즈 우승으로 35억2000만원을 더 받는다. 총 52억8000만원이다.

한국시리즈에서 패한 한화 이글스는 16억9000만원, 플레이오프 패배 팀인 삼성 라이온즈는 9억9000만원, 준플레이오프 패배 팀 SSG 랜더스는 6억3000만원, 와일드카드결정전 패배 팀 NC 다이노스는 2억1000만원을 각각 가져간다.

LG는 우승 배당금 외에도 모기업으로부터 상당한 금액의 보너스를 받을 예정이다. KBO와 10개 구단 보너스 규정에 따르면, 우승팀 모기업은 구단에 전체 배당금의 최대 50%를 보너스로 줄 수 있다.

LG 그룹이 상한선만큼 보너스를 주면 LG 구단은 26억4000만원을 더 받을 수 있다. PS 배당금과 그룹 보너스를 합하면 구단이 받는 금액은 79억2000만원으로 늘어난다. 구단은 이 금액을 선수단과 프런트 직원들에게 보너스로 지급할 것으로 보인다.

LG는 2년 전 우승 당시 배당금으로 29억4000만원, 우승 보너스로 14억7000만원, 총 44억1000만원을 받은 것으로 알려졌다.

한편 한국시리즈 최우수선수(MVP)인 김현수에겐 KBO리그 부상인 전기차 외에도 구단이 수여하는 별도의 포상금 혹은 부상이 돌아간다.

LG는 2년 전 한국시리즈에서 우승하자 시리즈 MVP인 오지환에게 고(故) 구본무 회장이 남긴 고가의 롤렉스 손목시계를 전달했다.

각 구단은 지난해부터 정규시즌 개막을 앞두고 한국시리즈 MVP 시상 및 포상 계획서를 제출하고, 승인 여부에 따라 계획대로 지급할 수 있다.

LG가 올 시즌을 앞두고 어떤 내용의 포상 계획서를 제출했는지는 공개하지 않았다.