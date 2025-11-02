국내 기업의 해외 진출 지원 돕고 외국 기업의 국내 투자 유치 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한은행은 지난달 31일 대한무역투자진흥공사(코트라)와 ‘글로벌 진출 및 투자유치 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 글로벌 공급망 재편 환경에서 국내 기업의 해외 진출을 지원하고 외국 기업의 국내 투자 유치를 확대하기 위한 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

양사는 ▷시장 및 투자 정보 공유 ▷해외 투자자 발굴 및 협력 강화 ▷외국기업 국내 진출 시 소요자금 등 금융지원 ▷한국 진출 기업 및 외국인 임직원 대상 금융·정책 지원 등을 주요 협력 분야로 정하고 실질적인 지원을 위해 상호 글로벌 네트워크를 연계하기로 했다.

양사의 전문성과 네트워크를 결합해 한국 기업의 해외 진출과 외국 기업의 국내 투자를 아우르는 새로운 협력체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다고 신한은행은 설명했다.

서승현 신한은행 글로벌사업그룹장은 “앞으로도 글로벌 네트워크를 적극 활용해 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 외국기업의 국내 투자 유치를 위한 금융 지원을 지속하겠다”고 전했다.