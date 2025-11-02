2017년부터 쌘뽈요양원에 지원활동 펼쳐 함영주 회장 “포용적 사회 실현 노력 지속”

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나금융그룹은 취약계층 어르신 지원에 대한 감사의 뜻으로 ‘샬트르 성 바오로 수녀회’로부터 감사패를 받았다고 2일 밝혔다.

하나금융은 2017년부터 샬트르 성 바오로 수녀회가 운영 중인 노인복지시설인 쌘뽈요양원에 전동침대, 낙상방지용 매트리스, 휠체어, 복지용구, 농산물 등 다양한 물품을 지원해 왔다. 요양원의 시스템 냉·난방설비 구축뿐 아니라 실내 바닥공사 등 전반적인 시설 개보수를 통해 취약계층 어르신이 안전한 환경에서 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 전방위적으로 돕고 있다.

샬트르 성 바오로 수녀회는 1888년 우리나라에 들어온 최초의 수녀회로 보육원, 장애아동을 위한 아동종합복지센터, 무의탁 어르신을 위한 쉼터, 장애인 복지·재활을 위한 거주시설 등을 운영하고 있다.

함영주 하나금융 회장은 “130년이 넘는 기간 소외된 이들을 위해 사랑과 나눔을 실천해 온 샬트르 성 바오로 수녀회로부터 감사패를 받게 돼 영광”이라며 “앞으로도 취약계층 어르신이 사회 구성원으로 존중 받으며 활기차게 생활할 수 있는 포용적 사회를 위해 실질적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.