연내 금융위 예비인가 의결 앞둬…최대 2개사

[헤럴드경제=노아름 기자] 금융위원회는 31일 KDX(가칭), NXT컨소시엄, 루센트블록 등 3곳이 조각투자 장외거래소(유통 플랫폼) 예비인가 신청서를 접수했다고 밝혔다.

KDX는 한국거래소 주도 컨소시엄으로, 키움증권·교보생명·카카오페이증권이 최대주주로 있다. 흥국증권과 거래소가 5% 이상 주주로 참여한다.

대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 최대주주인 NXT컨소시엄에는 신한투자증권·뮤직카우·하나증권·한양증권·유진투자증권·아이앤에프컨설팅 등이 5% 이상 주주로 참여한다.

루센트블록은 허세영 대표가 최대주주다. 한국사우스폴벤처투자펀드 3호가 10% 이상 주요주주로, 하나비욘드파이낸스가 5% 이상 주주로 함께한다.

향후 금융감독원 및 외부평가위원회 심사를 거쳐 연내 금융위 예비인가 의결이 이뤄질 예정이다. 금융위는 최대 2개사까지 의결할 계획이다. 예비인가 이후 금융위 본인가까지 받으면 영업을 개시할 수 있다.