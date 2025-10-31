[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 새롭게 제작한 구청CI(휘장)이제23회 한국색채대상에서 블루(가치)상을 수상했다고 31일 밝혔다.

한국색채대상은 산업통상자원부 산하 (사)한국색채학회가 주최하는 유일의 색채 관련 상으로, 색채문화 발전과 위상 제고에 기여한 우수사례를 선정해 시상한다. 구는 45년 만의 신청사 개청을 기념해 선보인 새 CI가 디자인 및 매뉴얼 시각 부문에서 우수한 평가를 받아 입상했다고 밝혔다.

구에 따르면 새 CI는 동작구 행정구역 형태와 국립서울현충원(현충문)의 전통 지붕선을 현대적으로 형상화했다. 상단부 녹색은 구의 풍부한 자연환경을 상징함과 동시에, 지속 가능한 미래를 향한 변화를 나타낸다.

시상식은 내달 8일 디자인하우스 ‘모이소 갤러리’에서 개최될 예정이다. 수상작은 7일부터 8일까지 같은 장소에 전시되고, 한국색채학회 누리집과 SNS를 통해서도 공개된다.

박일하 동작구청장은 “45년 만의 신청사 개청을 기념해 제작한 새 CI는 세계가 주목할 도시를 향해 나아가는 동작구를 상징한다”라며 “앞으로도 구민들이 자부심을 느낄 수 있도록 혁신적 변화를 이어가겠다”라고 말했다.